Американските власти преименуваха езерото Онтарио на езеро Америка. Това обяви президентът Доналд Тръмп, след като подписа съответната заповед .

Решението му идва на фона на ожесточена търговска война с Канада. Тръмп нарече пътуването на шефа на ЦРУ до Москва „обичайна работа“. Според него руският президент Путин няма да атакува страна от НАТО. Кремъл отхвърли информациите, че директорът на ЦРУ Джон Ратклиф е предупредил Русия да не напада натовска територия по време на необявеното си посещение в Москва и определи тези твърдения като „приказки за сплашване“.