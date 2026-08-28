Заради ремонт и профилактика: Хиляди домакинства остават без топла вода в София

Хиляди домакинства в столицата остават без топла вода от днес до 13 септември. Причината – планов ремонт в Топлофикация Район „София - Изток“.



Топлоподаването ще бъде спряно в десетки столични квартали сред които, „Дианабад“, „Гео Милев“, „Христо Смирненски“, „Изток“, „Изгрев“, „Младост“, „Мусагеница“, „Полигона“, „Студентски град“, „Витоша“, „Дървеница“, „Дружба“ и „Хладилника“, както и части от „Лозенец“ и „Яворов“.

По време на профилактиката ще бъдат подменени амортизирана арматура и компрометирани топлопроводи, уточняват от Топлофикация София.