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Румен Радев ще посети Струмяни заради щетите от наводненията

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водното бедствие струмяни повечето пострадали семейства нямат застраховки домовете
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Министър-председателят Румен Радев ще посети община Струмяни, която беше засегната от наводненията вследствие на обилните валежи. На място ще му бъде докладвано за хода на ремонтно-възстановителните дейности и за изпълнението на мерките за социална подкрепа при природни бедствия и кризисни ситуации.

И днес десетки доброволци и пожарникари ще продължат да помагат в разчистването на пострадалите къщи от водното бедствие. Предстои да бъде направена дезинфекция, за да се ограничи разпространението на зарази. Водоподаването е възстановено, но водата остава негодна за пиене. За нуждите на хората са осигурени водоноски и вода от Държавния резерв. Продължава и описването на щетите след бедствието. До 1117 евро еднократна помощ ще получат засегнатите в Струмяни. Помощ за пострадалите домове ще има и от общината.

В Батак и Пещера също продължава разчистването на щетите след пороя, който наводни десетки къщи. По-късно днес двете населени места ще бъдат посетени от зам.-министъра на труда и социалната политика Надя Клисурска.

#село Струмяни #премиерът Румен Радев #дъждове #посещение #щети

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