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Годишнина от атаката на Хамас: Израел отбелязва паметта на жертвите

Диана Симеонова от Диана Симеонова
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годишнина атаката хамас израел отбелязва паметта жертвите
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Израел отбелязва третата годишнина от нападението на Хамас, при което загинаха най-малко 1221 израелци, а други 251 бяха взети за заложници.

Паметта на жертвите беше почетена с минута мълчание на мястото на атаката срещу фестивала „Нова“ в кибуца Реим. Основната церемония ще се състои довечера в Тел Авив.

Възпоменанията се провеждат при извънредни мерки за сигурност заради разузнавателна информация за възможни атаки. Нападението от 7 октомври предизвика мащабен военен отговор от страна на Израел срещу основния център и управленски бастион на Хамас в Ивицата Газа. Досега там са убити над 74 000 палестинци.

#7 октомври #Хамас #Израел

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