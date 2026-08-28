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БЧК оказва подкрепа на пострадалите от наводненията в Струмяни

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Антония Сукалинска
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Чете се за: 03:47 мин.
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Четвърти ден след наводненията в община Струмяни хората постепенно се опитват да се върнат към нормалния си ритъм на живот. Улиците вече са разчистени, електрозахранването е възстановено, а водоподаването е възстановено в Илинденци, Драката, Микрево и Струмяни. Водата обаче все още не е годна за питейно-битови нужди.

Българският Червен кръст продължава да подпомага жителите и екипите, които работят на терен. В Струмяни е разкрит пункт, откъдето хората могат да получат минерална вода и хигиенни материали.

От БЧК обясниха, че още в първите часове след бедствието е организирана доставка на вода, а след това и на материали за почистване и дезинфекция.

Симеон Юрданов, БЧК: „От първите часове след случването на аварията ние организирахме доставка на минерална вода за жителите и екипите, които работят на терен. След това доставихме материали за почистване, хигиена, защото вследствие на наводнението, най-често с наноси на затлачване и водата, замърсената вода може да се развият много зарази и това е хубаво да не се подценява хигиената във всеки един аспект. Сега започнахме доставката и на подкрепителни закуски за екипите, които работят на терен.“

Още в първите дни след бедствието БЧК е осигурил и психологическа помощ както за пострадалите, така и за екипите, които са работили на терен.

Симеон Юрданов, БЧК: „За нас е изключително важно. Ние в нашия екип имаме психолог, той е професионалист. Винаги, когато се случи такава авария, такова бедствие, ние се стараем максимално бързо да дойде психолог, за да може да обърнем внимание на стабилността на хората, които са на терен, екипите и пострадалото население, защото все пак, когато се случва нещо такова, хората може да го преживеят по различен начин, а екипите, когато работят на терен и трудят много сериозно, а това се случва, просто забравят за себе си, да обърнат внимание за собствената стабилност и здраве. За това трябва да има квалифициран психолог, който да работи на терен.“

В пунктовете на БЧК се раздават и дезинфектанти и препарати за почистване.

Янка Стеноева, БЧК – Струмяни: „Дезинфектанти разполагаме с белина също така и още един препарат за дезинфекция за повърхности, които ни бяха донесени от БЧК. Държа да кажа, че още от ден първи не само в Струмяни, в трите по-големи населени места, където беше спряно водоподаването, т.е. и Илинденци, и Микрево, и Струмяни, бяха разкрити пунктове на БЧК, където се раздаваше бутилирана вода за всички нуждаещи се.“

Над 30 къщи в ниската част на Струмяни бяха залети от две приливни вълни, след като река Шашка излезе от коритото си. Очаква се да стане ясно и каква допълнителна финансова и социална помощ ще получат пострадалите домакинства.

Вижте повече в прякото включване на Антония Сукалинска.

#село Струмяни #помощ #БЧК #наводнение

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