Последното лунно затъмнение за годината: От Рожен наблюдаваха явлението

Последното за годината лунно затъмнение беше наблюдавано тази сутрин. От България явлението можеше да се види частично, ниско над западния хоризонт. Максималната фаза настъпи в 7:13 часа, когато Луната вече беше под хоризонта за страната ни. От Националната астрономическа обсерватория „Рожен“ обясниха как е протекло явлението и разказаха за наблюдаваното наскоро пълно слънчево затъмнение.

От обсерваторията уточниха, че лунното затъмнение е започнало около 4:23 часа, но в началото полусянката на Земята не е била видима с просто око. Според директора на обсерваторията доц. Никола Петров интересното в случая е, че затъмнението е било непосредствено преди изгрева на Слънцето.

Доц. Никола Петров, директор на Националната астрономическа обсерватория „Рожен“: „Лунно затъмнение не се случва за първи път. Това е нещо, което се е случило много пъти. В живота си човек може да види много пъти лунно затъмнение. В случая интересно беше това, че на практика ние виждаме лунно затъмнение малко преди изгрева на Слънцето. И в личен аспект беше интересно. Не съм наблюдавал подобно лунно затъмнение.“

От България не е могло да бъде наблюдавано пълното затъмнение. Сянката на Земята е започнала да закрива лунния диск след 5.30 часа, а явлението е можело да се проследи до около 6:15–6:20 часа.

Доц. Никола Петров: „В същност от България ние не можахме да видим пълно лунно затъмнение. Сянката на Земята започна да закрива лунния диск след пет и половина. И ние успяхме да го наблюдаваме до около 6.15–6.20. И след това вече Луната падна съвсем ниско над хоризонта. Слънцето започна да изгрява, така че ние не можахме да видим пълно лунно затъмнение. Но така или иначе за България максималната фаза е точно в момента, когато ние сега си говорим – 7.10–7.12, но Луната е далеч под хоризонта вече за нас. Около 90% беше закрита Луната от сянката на Земята. И в крайна сметка пък имахме късмет и да го видим.“

През август тази година се случиха две затъмнения – лунно и слънчево. Екипът на Института по астрономия към Българската академия на науките е наблюдавал пълното слънчево затъмнение от Испания. Според доц. Петров доброто време е позволило на учените да направят множество наблюдения и експерименти.

Вижте повече в прякото включване на Величка Петкова.