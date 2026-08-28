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Бургас и регионът подготвят Черноморието за „Евровизия 2027“

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Давид Сукнаров
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Чете се за: 06:30 мин.
Общество
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Министърът на туризма Илин Димитров и кметът на Бургас Димитър Николов се срещнаха в рибарското селище Ченгене скеле, където обсъдиха подготовката за „Евровизия 2027“, възможностите за популяризиране на българското Черноморие и предстоящия туристически сезон.

Двамата представиха срещата и като възможност да покажат автентичната атмосфера и кухня на българското Черноморие. Димитър Николов припомни, че между него и министъра има стара уговорка, свързана със съперничеството между Варна и Бургас за туристическия интерес.

По думите на Димитров срещата е възможност да бъде показано българското Черноморие и неговата автентична кухня, но и да се постави началото на по-широко сътрудничество между морските общини. В разговора специално място зае домакинството на „Евровизия 2027“. Димитров поздрави Бургас за избора и определи събитието като възможност за целия регион.

„Ще можем да покажем България като сцена“, каза министърът на туризма Илин Димитров.

Димитров подари на кмета икона на свети Николай Чудотворец, като символично подчерта морската връзка между двамата и региона.

Министърът съобщи, че за туристическия сезон са осигурени над 100 000 самолетни места от две авиокомпании за германски туристи, като се очакват още 50 000.

„Това, което обещахме, се случва, а именно повече седалки за немските туристи. Над 100 000 седалки имаме осигурени от две авиокомпании. И очакваме още 50 000 да потвърдят“,каза министърът.

По думите му това ще позволи сезонът да започне по-рано, като Великден и „Евровизия“ ще бъдат сред събитията, които могат да привлекат туристи още преди активния летен сезон.

„Първо е Великден, после е „Евровизия“ и след това веднага продължаваме, тъй като уговорките ни с авиопревозвачите са от 15 май да започнем да работим активно“, посочи Илин Димитров.

Стана ясно и че Ченгене скеле ще бъде включено в събитията около „Евровизия“. Кметът Димитър Николов припомни развитието на рибарското селище през последните години. По думите му днес мястото привлича чуждестранни туристи и е сред автентичните лица на Бургас.

„Доста чужденци започнаха да посещават зоната на Ченгене скеле и нашата малка българска Венеция с каналите, рибарското селище, ресторанта, който община Бургас управлява, и въобще цялата атмосфера създава едно приятно усещане“, каза кметът.

Министърът на туризма обясни, че именно подобни места трябва да бъдат показани на международните гости по време на „Евровизия“. Очаква се в България да пристигнат над 1000 журналисти.

„Първо и най-важно е да покажем, че сме екип. Тук и държава, и кметове, и всички сме обединени и трябва да представим България и ще успеем, сигурен съм, в най-добрата светлина. Идват над 1000 журналисти. Ключово важно е те да посетят най-красивите ни места. Но не само най-красивите, а и автентичните, както сме тук на това прекрасно място с хубава храна, с тези гледки, както каза кметът – българската Венеция“, заяви министърът на туризма.

Димитров изрази увереност, че България може да представи „Евровизия“ на високо ниво.

„Аз съм убеден, че както организаторите на Джиро д'Италия, това мега събитие, казаха, че сме били най-добрите, така и с „Евровизия“ ще бъде най-доброто представяне, което е имало досега.“

Кметът на Бургас разказа, че подготовката за конкурса върви паралелно по няколко направления – залата, необходимата инфраструктура и бъдещите събития в региона.

„Освен че сме се съсредоточили по самата зала, дейности, свързани с изискванията на експертите от ЕВU, подготвяме и самите локации, обществените поръчки. Екипите от всички черноморски градчета вече започнаха съвместно да описват събитието, кое ще се случва, защото освен в Бургас ще има и сцени, и културни събития, културни, кулинарни, спортни. Въобще искаме да покажем различна България, да видят, че ние сме държава с традиции, с фолклор, с кулинарни шедьоври“, обясни Димитър Николов.

По отношение на туристическия сезон министърът посочи, че окончателните данни все още предстоят, но тенденцията е положителна.

„Рано е за рекапитулации, но данните показват, че след едно колебливо начало в момента той доближава нивата на миналата година, както бяха. Така че аз гледам напред. В момента ние договаряме следващата година.“

Той съобщи и че се подготвя и ново партньорство между висши училища и туристически организации.

„Планираме да направим асоциация на висшите училища с обсерватория за туризъм, която да обедини училищата в Европа. Висшите университети в България ще бъде централата и като ще започнем с Варна, ще има алианс на международния туризъм, ще продължим в Бургас да покажем, че Черноморието е едно.“

Вижте повече в прякото включване на Давид Сукнаров.

#подготовката за "Евровизия" #министър Илин Димитров #Димитър Николов кмет на Бургас #Бургас

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