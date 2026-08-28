"Заварихме тиня една педя": До 4000 евро помощ могат да получат засегнатите от наводнението в Батак и Пещера

50 къщи в Батак и Нова махала са обходени от социални работници, за да се прецени каква помощ могат да получат пострадалите от наводнението семейства. На този етап са подадени 20 заявления. Това стана ясно при посещението на зам.-министъра на труда и социалната политика Надя Клисурска в засегнатите райони.

Надя Клисурска – заместник-министър на труда и социалната политика: „Ние имаме възможност да предоставим комулативно около 4000 евро във вид на помощи – едната помощ, която предоставяме, тя е еднократна, тя е в размер на 1171 евро и е свързана с това обаче хората да отговарят на съответните изисквания – жилището, което е пострадало, да им е единствено – законно построено.“

Екатерина Пейчинова: „Заварихме тиня една педя, тя водата се беше оттекла през дюшемето в мазето, дворът засипан с кал - явно е било басейн.“

Снимки: БТА