БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Премиерът Радев: Държавата ще финансира възстановяването...
Чете се за: 04:52 мин.
Бургас и регионът подготвят Черноморието за...
Чете се за: 06:30 мин.
Почина норвежкият крал Харалд V
Чете се за: 00:47 мин.

ЗАПАЗЕНИ

"Заварихме тиня една педя": До 4000 евро помощ могат да получат засегнатите от наводнението в Батак и Пещера

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Галена Паскова
A+ A-
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Запази
заварихме тиня една педя 4000 евро помощ получат засегнатите наводнението батак пещера
Слушай новината

50 къщи в Батак и Нова махала са обходени от социални работници, за да се прецени каква помощ могат да получат пострадалите от наводнението семейства. На този етап са подадени 20 заявления. Това стана ясно при посещението на зам.-министъра на труда и социалната политика Надя Клисурска в засегнатите райони.

Надя Клисурска – заместник-министър на труда и социалната политика: „Ние имаме възможност да предоставим комулативно около 4000 евро във вид на помощи – едната помощ, която предоставяме, тя е еднократна, тя е в размер на 1171 евро и е свързана с това обаче хората да отговарят на съответните изисквания – жилището, което е пострадало, да им е единствено – законно построено.“

Екатерина Пейчинова: „Заварихме тиня една педя, тя водата се беше оттекла през дюшемето в мазето, дворът засипан с кал - явно е било басейн.“

Снимки: БТА

Георги Харизанов – кмет на община Батак: „Вече имаме сигнали за компрометирани участъци в речното корито. В момента съм пуснал екип да обхожда цялото речно корито, защото подпорните стени има изровени в основите.“

#4000 евро #Батак #пещера #наводнение

Последвайте ни

ТОП 24

Почина Ратко Младич
1
Почина Ратко Младич
Българката в Непал: Ще празнувам втори рожден ден на 26 август
2
Българката в Непал: Ще празнувам втори рожден ден на 26 август
Бирата - вредна за здравето?
3
Бирата - вредна за здравето?
Арестуваха мъж и жена, продавали в интернет забранени препарати за растителна защита
4
Арестуваха мъж и жена, продавали в интернет забранени препарати за...
ЦСКА загуби и на реванша от ОФИ Крит
5
ЦСКА загуби и на реванша от ОФИ Крит
Денят след апокалипсиса: Срутил се е леден блок колкото 30 футболни игрища
6
Денят след апокалипсиса: Срутил се е леден блок колкото 30 футболни...

Най-четени

Полицията издирва Стоян Колев: Тиктокърът избяга от домашния си арест
1
Полицията издирва Стоян Колев: Тиктокърът избяга от домашния си арест
Гривната на издирвания Стоян Колев не е имала устройство за проследяване
2
Гривната на издирвания Стоян Колев не е имала устройство за...
Трагедията със загиналото момче в Созопол: Бащата е влязъл в бурно море с трите си деца
3
Трагедията със загиналото момче в Созопол: Бащата е влязъл в бурно...
Невъзможно е да наблюдавам, а още по-малко да участвам в процеса по разрушаването на системата на РЗИ, заяви доц. Ангел Кунчев
4
Невъзможно е да наблюдавам, а още по-малко да участвам в процеса по...
Проливни дъждове и в сряда
5
Проливни дъждове и в сряда
ДАНС, КРС и СДВР неутрализираха мощен GPS заглушител в София
6
ДАНС, КРС и СДВР неутрализираха мощен GPS заглушител в София

Още от: Регионални

Военнослужещи унищожиха дрон край Созопол
Военнослужещи унищожиха дрон край Созопол
Започва изграждането на нов участък от бул. „Копенхаген“ в София, ще свърже "Младост 3" и "Дружба" Започва изграждането на нов участък от бул. „Копенхаген“ в София, ще свърже "Младост 3" и "Дружба"
Чете се за: 01:07 мин.
Съдът остави в ареста обвинения в разпространение на марихуана, кокаин и канабиноидни бонбони Съдът остави в ареста обвинения в разпространение на марихуана, кокаин и канабиноидни бонбони
Чете се за: 01:12 мин.
Полска туристка е с три счупени ребра след инцидент с водна атракция в Свети Влас Полска туристка е с три счупени ребра след инцидент с водна атракция в Свети Влас
Чете се за: 00:47 мин.
Премиерът Радев: Държавата ще финансира възстановяването на инфраструктурата в Струмяни Премиерът Радев: Държавата ще финансира възстановяването на инфраструктурата в Струмяни
Чете се за: 04:52 мин.
Тир спука гума, скъса мантинелте на „Марица” и се обърна в нива Тир спука гума, скъса мантинелте на „Марица” и се обърна в нива
Чете се за: 00:45 мин.

Водещи новини

Премиерът Радев: Държавата ще финансира възстановяването на инфраструктурата в Струмяни
Премиерът Радев: Държавата ще финансира възстановяването на...
Чете се за: 04:52 мин.
У нас
Почина норвежкият крал Харалд V Почина норвежкият крал Харалд V
Чете се за: 00:47 мин.
По света
Полска туристка е с три счупени ребра след инцидент с водна атракция в Свети Влас Полска туристка е с три счупени ребра след инцидент с водна атракция в Свети Влас
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Опустошителните наводнения в Непал: МВнР съдейства на 15 български граждани да се приберат у дома Опустошителните наводнения в Непал: МВнР съдейства на 15 български граждани да се приберат у дома
Чете се за: 01:30 мин.
По света
"Стената от вода беше колкото 4-етажна сграда":...
Чете се за: 03:15 мин.
По света
Нивото на река Дунав се повиши в голяма част от българския участък
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Бургас и регионът подготвят Черноморието за „Евровизия...
Чете се за: 06:30 мин.
Общество
Заради ремонт и профилактика: Хиляди домакинства остават без топла...
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ