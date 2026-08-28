БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Премиерът Радев: Държавата ще финансира възстановяването...
Чете се за: 04:55 мин.
Бургас и регионът подготвят Черноморието за...
Чете се за: 06:30 мин.
Почина норвежкият крал Харалд V
Чете се за: 00:47 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Напрежение между управляващи и опозиция заради 21-вия пакет санкции срещу Русия

Николай Минков от Николай Минков
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Напрежение между управляващи и опозиция по време на парламентарния контрол. От ГЕРБ, ПП и ДБ поискаха информация защо правителството е поискало изваждането от 21-вия санкционен пакет на ЕС срещу Русия заради войната в Украйна на собственика на „Метро вагон маш“ Искандер Махмудов, на министъра на спорта на Русия Михаил Дегтярьов и на „Толияти хим банк“.

Христо Гаджев – ГЕРБ-СДС: „И въпросът конкретно е към мотивите на правителството да наложи резерви да извади от списъка Искандер Махмудов. Слушайки премиера по това време, той каза, че това било свързано с метрото на София. „Метро вагон маш“, която, впрочем, не е собственост на този руски олигарх, а е само частично притежавана, е доставила двата най-стари вагона на метрото на София.“

Велислава Петрова-Чамова – министър на външните работи: „Интересно е, че именно по време на правителството на ГЕРБ тогава, когато Георг Георгиев е бил министър на външните работи, именно за тази компания за нея е била поискана дерогация. Явно тогава сме смятали, че има възможност и риск за българския интерес и защо смятате, че сега това не е така.“

Божидар Божанов – ДБ: „Дали в рамките на предварителното обсъждане на 21-вия пакет санкции във връзка с руската агресия в Украйна България е поискала изваждането от пакета на министъра на спорта на Руската федерация и на една руска банка, „Толияти хим банк“, която е част от група, която произвежда основен елемент от производството на боеприпаси.“

Велислава Петрова-Чамова – министър на външните работи: „Действително, в хода на преговорите България изтъкна съображение по отношение на Михаил Дегтярьов, министър на спорта на Русия и председател на Руския олимпийски комитет. Посочените от България аргументи бяха отсъствието на конкретен принос на лицето към военните действия в Украйна, както и че такава мярка не може да допринесе за спирането на войната. България изрази и резервирана позиция и по отношение на предложението за вписване на „Толиати хим банк“ в санкционните списъци, като посочените от нас аргументи бяха тези, че предложеното визира регионална банка, собственост на „Толияти азот“, един от най-големите производители на амоняк в света и част от групата „Уралхим“. Водещ производител на минерални торове, суровина, която не е обект на санкции и България продължава да внася, включително и от Русия.“

#управляващи #напрежение #санкции срещу Русия #опозиция

Последвайте ни

ТОП 24

Почина Ратко Младич
1
Почина Ратко Младич
Българката в Непал: Ще празнувам втори рожден ден на 26 август
2
Българката в Непал: Ще празнувам втори рожден ден на 26 август
Арестуваха мъж и жена, продавали в интернет забранени препарати за растителна защита
3
Арестуваха мъж и жена, продавали в интернет забранени препарати за...
ЦСКА загуби и на реванша от ОФИ Крит
4
ЦСКА загуби и на реванша от ОФИ Крит
Денят след апокалипсиса: Срутил се е леден блок колкото 30 футболни игрища
5
Денят след апокалипсиса: Срутил се е леден блок колкото 30 футболни...
Още трима са арестувани за убийството на младежкия хълм в Пловдив
6
Още трима са арестувани за убийството на младежкия хълм в Пловдив

Най-четени

Полицията издирва Стоян Колев: Тиктокърът избяга от домашния си арест
1
Полицията издирва Стоян Колев: Тиктокърът избяга от домашния си арест
Гривната на издирвания Стоян Колев не е имала устройство за проследяване
2
Гривната на издирвания Стоян Колев не е имала устройство за...
Трагедията със загиналото момче в Созопол: Бащата е влязъл в бурно море с трите си деца
3
Трагедията със загиналото момче в Созопол: Бащата е влязъл в бурно...
Невъзможно е да наблюдавам, а още по-малко да участвам в процеса по разрушаването на системата на РЗИ, заяви доц. Ангел Кунчев
4
Невъзможно е да наблюдавам, а още по-малко да участвам в процеса по...
Проливни дъждове и в сряда
5
Проливни дъждове и в сряда
ДАНС, КРС и СДВР неутрализираха мощен GPS заглушител в София
6
ДАНС, КРС и СДВР неутрализираха мощен GPS заглушител в София

Още от: Политика

Румен Радев за скандала със заглушителя: Те са ги отскубнали в последния момент
Румен Радев за скандала със заглушителя: Те са ги отскубнали в последния момент
Премиерът Радев: Държавата ще финансира възстановяването на инфраструктурата в Струмяни Премиерът Радев: Държавата ще финансира възстановяването на инфраструктурата в Струмяни
Чете се за: 04:55 мин.
Редовен парламентарен контрол - министри отговарят на въпроси в пленарната зала Редовен парламентарен контрол - министри отговарят на въпроси в пленарната зала
Чете се за: 00:27 мин.
Стоянка Балова, ЦИК: Ремонтът на машините за президентските избори ще струва около 10 млн. евро Стоянка Балова, ЦИК: Ремонтът на машините за президентските избори ще струва около 10 млн. евро
Чете се за: 05:20 мин.
Изборите за президент: Обявява се и обществена поръчка за ремонт на машините Изборите за президент: Обявява се и обществена поръчка за ремонт на машините
Чете се за: 05:50 мин.
Радев коментира нивото на образованието у нас след последния тест на „PISA“. Радев коментира нивото на образованието у нас след последния тест на „PISA“.
Чете се за: 04:30 мин.

Водещи новини

Премиерът Радев: Държавата ще финансира възстановяването на инфраструктурата в Струмяни
Премиерът Радев: Държавата ще финансира възстановяването на...
Чете се за: 04:55 мин.
У нас
Почина норвежкият крал Харалд V Почина норвежкият крал Харалд V
Чете се за: 00:47 мин.
По света
Полска туристка е с три счупени ребра след инцидент с водна атракция в Свети Влас Полска туристка е с три счупени ребра след инцидент с водна атракция в Свети Влас
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Опустошителните наводнения в Непал: МВнР съдейства на 15 български граждани да се приберат у дома Опустошителните наводнения в Непал: МВнР съдейства на 15 български граждани да се приберат у дома
Чете се за: 01:30 мин.
По света
"Стената от вода беше колкото 4-етажна сграда":...
Чете се за: 03:15 мин.
По света
Нивото на река Дунав се повиши в голяма част от българския участък
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Бургас и регионът подготвят Черноморието за „Евровизия...
Чете се за: 06:30 мин.
Общество
Заради ремонт и профилактика: Хиляди домакинства остават без топла...
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ