Напрежение между управляващи и опозиция заради 21-вия пакет санкции срещу Русия

Напрежение между управляващи и опозиция по време на парламентарния контрол. От ГЕРБ, ПП и ДБ поискаха информация защо правителството е поискало изваждането от 21-вия санкционен пакет на ЕС срещу Русия заради войната в Украйна на собственика на „Метро вагон маш“ Искандер Махмудов, на министъра на спорта на Русия Михаил Дегтярьов и на „Толияти хим банк“.

Христо Гаджев – ГЕРБ-СДС: „И въпросът конкретно е към мотивите на правителството да наложи резерви да извади от списъка Искандер Махмудов. Слушайки премиера по това време, той каза, че това било свързано с метрото на София. „Метро вагон маш“, която, впрочем, не е собственост на този руски олигарх, а е само частично притежавана, е доставила двата най-стари вагона на метрото на София.“

Велислава Петрова-Чамова – министър на външните работи: „Интересно е, че именно по време на правителството на ГЕРБ тогава, когато Георг Георгиев е бил министър на външните работи, именно за тази компания за нея е била поискана дерогация. Явно тогава сме смятали, че има възможност и риск за българския интерес и защо смятате, че сега това не е така.“

Божидар Божанов – ДБ: „Дали в рамките на предварителното обсъждане на 21-вия пакет санкции във връзка с руската агресия в Украйна България е поискала изваждането от пакета на министъра на спорта на Руската федерация и на една руска банка, „Толияти хим банк“, която е част от група, която произвежда основен елемент от производството на боеприпаси.“

Велислава Петрова-Чамова – министър на външните работи: „Действително, в хода на преговорите България изтъкна съображение по отношение на Михаил Дегтярьов, министър на спорта на Русия и председател на Руския олимпийски комитет. Посочените от България аргументи бяха отсъствието на конкретен принос на лицето към военните действия в Украйна, както и че такава мярка не може да допринесе за спирането на войната. България изрази и резервирана позиция и по отношение на предложението за вписване на „Толиати хим банк“ в санкционните списъци, като посочените от нас аргументи бяха тези, че предложеното визира регионална банка, собственост на „Толияти азот“, един от най-големите производители на амоняк в света и част от групата „Уралхим“. Водещ производител на минерални торове, суровина, която не е обект на санкции и България продължава да внася, включително и от Русия.“