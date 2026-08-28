Премиерът Радев: Държавата ще финансира възстановяването на инфраструктурата в Струмяни

Държавата ще финансира възстановяването на обществената инфраструктура при засегнатите райони от наводненията в Струмяни. Това каза премиерът Румен Радев, който е на посещение в община Струмяни, която беше засегната от наводненията вследствие на обилните валежи.

Премиерът Румен Радев благодари на кмета, областния управител, държавните институции, доброволците и фирмите, които са се включили с техника и хора в преодоляването на щетите. Той подчерта, че още от първия ден на бедствието на терен работят екипи на различни институции. По думите му усилията са насочени към възстановяване на водоснабдяването и електроподаването, разчистване на улиците и домовете на хората.

„Възстановяване с водоснабдяването, електроподаването, улиците се разчистват, домовете на хората се разчистват.“

Премиерът посочи, че се работи и за възстановяване на движението през гара Струмяни, като благодари на доброволците, Българския червен кръст и всички институции, включили се в помощта.

„Тук сме за да покажем на българските граждани, че българската държава няма да изостави своите граждани на стихията.“

Той изтъкна, че сред основните въпроси за пострадалите е отпускането на еднократната социална помощ при природни бедствия.

„Комисиите работят, щетите се описват, ние чакаме час по-скоро да дойдат при нас протоколите, за да отпуснем тази помощ още в началото на септември. За това и министърът на труда и социалната политика, заместник-министърът е тук, за да обяснява на комисиите на хората как могат да вземат до полагащите им се 4000 евро. Така че работим и в тази насока.“

Премиерът беше категоричен, че обилните валежи не могат да бъдат предотвратени, но според него има възможности последствията от подобни бедствия да бъдат ограничени.

„Този проблем с почистването на речните корита, на изгнила, изгоряла дървесина стои на вниманието на правителството. Още преди месеци изпратихме писма до всички областни управители да идентифицират кои са най-рисковите участъци в техните региони, живото застрашаващи, които искат да има почистване, които искат да се извърши работа.“

Премиерът съобщи, че са получени отговори от над 200 общини и над 26 областни управи, като целта е средствата да бъдат насочени към най-критичните места.

Той посочи и нова инициатива, свързана с картографиране и сканиране на рисковите зони.

„В края на юни с постановление на нашето правителство създадохме по инициатива на Софийския университет институт за геопространствени изследвания и технологии. Така че да може с въздушно картографиране и сканиране да се определят именно тези най-важни критични участъци от речните корита, също по деретата високо в планините и да се пресметне, не само да се установят, да се пресметне обемът от дейности, който трябва да бъде извършен.“

Премиерът обясни, че държавата ще финансира възстановяването на обществената инфраструктура.

„От бюджета, от фонда на Междуведомствената комисия ще отпуснем средства за възстановяване на обществената инфраструктура. На улици, на коритото на реката, на мостове.“

Той призна, че максималната законова помощ от 4000 евро няма да е достатъчна за възстановяването на напълно разрушени жилища.

„Знам, че няма да ги оправят. Това е максимумът на помощи по закон, но ние търсим и други начини да помагаме.“

Премиерът коментира и акцията със заглушаващото устройство в "Драгалевци". Той посочи, че при акцията не е открито цяло заглушаващо устройство, а само негови елементи. Премиерът коментира, че службите работят по случая, но призова политическите спорове да не отклоняват вниманието от пострадалите хора.