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Румен Радев за скандала със заглушителя: Те са ги отскубнали в последния момент

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Антония Сукалинска
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В четвъртия ден след наводнението в Струмяни, министър - председателят Румен Радев отиде на място при пострадалите хора. Заедно с него бяха и трима министри. Как премина посещението и какви ангажименти пое властта за възстановяване на населеното място и за подпомагане на пострадалите хора.

Министър-председателят Румен Радев пристигна в Струмяни малко преди обяд и посети няколко от най-засегнатите домове в селото. Той пое ангажимент към хората - освен еднократната социална помощ, която е в размер на 1171 евро, която те ще могат да получат, да се направи всичко възможно, семействата да получат и допълнително подкрепа от държавата, която е в размер на до 4000 евро. Кметът на община Струмяни запозна на място министър-председателят със големите щати, които са нанесени по инфраструктурата в Струмяни. Премиерът обеща от Междуведомствената комисия по бедствия и аварии да бъдат опуснати средства за възстановяване на улици, речно корито и всички пострадали инфраструктурни обекти на територията на общината.

Миналата година над Струмяни имаше голям пожар, тази година пък и удари наводнение. Можело ли е това бедствие да бъде избегнато? Румен Радев коментира, че няма как валежите да бъдат предотвратени, но проверки на министерството на околната среда и водите и министерството на земеделието показват много грешки в цялата страна. Премиерът обеща правителството да работи по превенцията.

Румен Радев, министър-председател: "Още преди месеци изпратихме писма до всички областни управители да идентифицират кои са най-рисковите участъци в техните региони, животозастрасяващи, които искат да има почистване, които искат да се извърши работа. Получили сме вече от над 200 общини отговор, над 26 областни управи, така че ще се постараем да концентрираме средства в най-важните и критични участъци."

Пламен Абровски, министър на земеделието и храните: "Миналата година, вследствие на огромния пожар, който за съжаление е могъл да бъде изгасен, но е бил подценен, имаме над 17 хиляди декара върхов пожар. Върхов пожар означава, че цялата гора е унищожена. Когато е започнал валежът, не е имало какво да спре тази вода. Фирмите, на които са дадени, 4 фирми са дадени да изчистват тези, 40 хиляди кубика. Тези фирми, близки до една определена бивша политическа сила, която е била във властта, не са направили абсолютно нищо."

В Струмяни Румен Радев коментира и акцията с заглушаващото устройство в "Драгалевци" и посочи, че службите работят по случая.

Румен Радев, министър-председател: "Вие, предполагам, че внимателно прочетохте и чухте изявлението на Министерството на вътрешни работи, че са намерени елементи от заглушаващото устройство. Не всички. Те са го отскубнали в последния момент. Прави се всичко, възможно, те да бъдат намерени."

Румен Радев коментира, че правителството вече работи по бюджета за следващата година и когато бъдат изяснени всички параметри, ще може да се каже точно каква ще бъде размерът на минималната работна заплата за 2027 година.

Вижте повече в прякото включване на Антония Сукалинска.

#заглушители #Струмяни #Румен Радев

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