Започва изграждането на нов участък от бул. „Копенхаген“ в София, ще свърже "Младост 3" и "Дружба"

Започва изграждането на нов 1,4-километров участък от бул. „Копенхаген“, който ще свърже края на бул. „Андрей Ляпчев“ при метростанция „Младост 3“ с квартал „Дружба“.

Васил Терзиев – кмет на София: „Искам да благодаря на всички за добрата работа, която свършиха, за да може тези километър и половина да бъдат реализирани в следващите 350 дни и да имаме облекчаване на трафика, добра връзка между „Дружба“ и „Младост“, нови велотрасета и трамвайно трасе.“