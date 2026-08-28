БНТ
БНТ
НОВИНИ
БНТ
Спорт
БНТ
На живо
Евровизия
BG
ENG
TR
3
BG
ENG
TR
Новини
Свят
Спорт
Евровизия
Времето
България и еврото
Бизнес
Новини от миналото
БНТ Проверено
Чуй новините
Подкаст
У нас
По света
Регионални
Политика
Криминално
Общество
Сигурност и правосъдие
Още
начало
Новини
Свят
Спорт
Времето
България и еврото
Бизнес
Новини от миналото
БНТ Проверено
У нас
По света
Регионални
Политика
Криминално
Общество
Сигурност и правосъдие
Още
Чуй новините
Подкаст
ИЗВЕСТИЯ
Моите новини
Премиерът Радев: Държавата ще финансира възстановяването...
11:27, 28.08.2026
Чете се за: 04:55 мин.
Бургас и регионът подготвят Черноморието за...
11:08, 28.08.2026
Чете се за: 06:30 мин.
Почина норвежкият крал Харалд V
10:10, 28.08.2026
Чете се за: 00:47 мин.
ЗАПАЗЕНИ
Начало
Спортни предавания
Видео
Други спортове
Спортни емисии
Спортни предавания
Още
Спорт
Спортни новини 28.08.2026 г., 12:25 ч.
от
БНТ
A+
A-
12:25, 28.08.2026
Спорт
Копирано в клипборда
Запази
12:20, 28.08.2026
Започва изграждането на нов участък от бул....
12:17, 28.08.2026
Румен Радев за скандала със заглушителя: Те са ги отскубнали в...
12:01, 28.08.2026
След смъртта на Ратко Младич: Погребение с военни почести в Сърбия...
11:57, 28.08.2026
"Стената от вода беше колкото 4-етажна сграда":...
11:52, 28.08.2026
"Заварихме тиня една педя": До 4000 евро помощ могат да...
11:46, 28.08.2026
Сблъсъци заради сигурността в Сеута: Местни жители протестират 1...
11:40, 28.08.2026
Напрежение между управляващи и опозиция заради 21-вия пакет санкции...
Слушай новината
Вашият браузър не подържа audio
Сподели
Копирано в клипборда
#спортни новини
Последвайте ни
Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:
ТОП 24
1
Почина Ратко Младич
2
Българката в Непал: Ще празнувам втори рожден ден на 26 август
3
ЦСКА загуби и на реванша от ОФИ Крит
4
Денят след апокалипсиса: Срутил се е леден блок колкото 30 футболни...
5
Още трима са арестувани за убийството на младежкия хълм в Пловдив
6
Григор Димитров се класира за основната схема на US Open
Реклама
Най-четени
1
Полицията издирва Стоян Колев: Тиктокърът избяга от домашния си арест
2
Гривната на издирвания Стоян Колев не е имала устройство за...
3
Трагедията със загиналото момче в Созопол: Бащата е влязъл в бурно...
4
Невъзможно е да наблюдавам, а още по-малко да участвам в процеса по...
5
Проливни дъждове и в сряда
6
ДАНС, КРС и СДВР неутрализираха мощен GPS заглушител в София
Реклама
Още от: Спортни предавания
Спортни новини 28.08.2026 г., 09:10 ч.
Спортни новини 27.08.2026 г., 20:50 ч.
20:50, 27.08.2026
Спортни новини 27.08.2026 г., 12:25 ч.
12:25, 27.08.2026
Спортни новини 27.08.2026 г., 09:10 ч.
09:10, 27.08.2026
Спортни новини 26.08.2026 г., 20:50 ч.
20:50, 26.08.2026
Спортни новини 26.08.2026 г., 12:25 ч.
12:25, 26.08.2026
Реклама
Водещи новини
Премиерът Радев: Държавата ще финансира възстановяването на...
11:11, 28.08.2026
Чете се за: 04:55 мин.
У нас
Почина норвежкият крал Харалд V
09:50, 28.08.2026
Чете се за: 00:47 мин.
По света
Полска туристка е с три счупени ребра след инцидент с водна атракция в Свети Влас
11:20, 28.08.2026
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Опустошителните наводнения в Непал: МВнР съдейства на 15 български граждани да се приберат у дома
11:10, 28.08.2026
Чете се за: 01:30 мин.
По света
"Стената от вода беше колкото 4-етажна сграда":...
11:57, 28.08.2026
Чете се за: 03:15 мин.
По света
Нивото на река Дунав се повиши в голяма част от българския участък
09:34, 28.08.2026
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Бургас и регионът подготвят Черноморието за „Евровизия...
09:35, 28.08.2026
Чете се за: 06:30 мин.
Общество
Заради ремонт и профилактика: Хиляди домакинства остават без топла...
07:06, 28.08.2026
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Последвайте ни в
Facebook
Instagram
YouTube
TikTok
Google News
LinkedIn
BNT NEWS APP
Всичко най-важно в твоя телефон
Твоята новина
"Твоята новина"! Новините от вас, нашите зрители! Изпратете текст, снимки, видео.
Изпрати
връзка с нас
Всичко най-важно в твоя телефон
02 814 2100
news@bnt.bg
×
Новини
Чуй новините
Спорт
На живо
Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА
НЕ