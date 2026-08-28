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Предимно слънчево време през почивните дни

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Снимка: Pixabay
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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В следобедните часове ще бъде предимно слънчево, а дъжд на места с гръмотевици ще има в централните и югоизточните райони. Ще духа умерен, в източните части временно силен вятър от север-североизток.

Максималните температури ще бъдат между 23° и 28°, в Югозападна България – до 34°, в София – около 29°.

През нощта по-значителна облачност ще има е над югозападните райони и крайните югоизточни, където на отделни места ще превали. Вятърът ще отслабне, в много райони и ще стихне.

Утре времето ще бъде предимно слънчево.

С повече облаци в следобедните часове. На отделни места в крайните западни райони ще превали. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 28° и 35°, в София – около 32°, по Черноморието между 25° и 28°. Ще бъде предимно слънчево, в сутрешните часове над крайните южни части на места слабо ще превали. Вятърът ще е умерен, по южното крайбрежие и временно силен от север-североизток. Вълнението на морето ще бъде от 2-3 бала по северното, до около 4 по южното крайбрежие.

И в планините ще бъде предимно слънчево, със слаби следобедни превалявания на места в масивите в Югозападна България. Ще духа умерен, а по най-високите части - силен вятър от север-северозапад.

В неделя валежи ще има преди обяд на места в Северозападна България, а в следобедните часове в планинските райони в Югозападна. Ще бъде предимно слънчево със слаб източен вятър. Слънчево ще бъде и през първите дни от новата седмица, но не са изключени изолирани следобедни превалявания главно над планините.

Температурите ще останат без съществена промяна, и максималните в повечето места ще бъдат между 30° и 35°.

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