Случаят "Петрохан": Готови са още две от експертизите за смъртта на шестима души

Заключението по комплексна съдебно-психологична и съдебно-теологична посмъртна експертиза по случая "Петрохан" е представено днес в Софийската окръжна прокуратура, съобщиха от институцията. Експертизата е назначена в рамките на досъдебното производство за смъртта на шестима души в района на хижа „Петрохан“ и под връх Околчица. Експертизата е от 157 страници и е изготвена от четири вещи лица - психолози, психиатър и теолог.

По делото е представено и заключението по комплексна медицинска, балистична, физикохимична и техническа експертиза относно смъртта на трите лица под връх Околчица. Тази експертиза е изготвена от осем специалисти.

Предстои в кратки срокове представяне на заключението по назначената комплексна експертиза по отношение смъртта на трите лица в района на хижа „Петрохан“.

Представените експертни заключения са със значителен обем и сложност. Наблюдаващите прокурори ще се запознаят подробно с тях и ще извършат оценка на направените експертни изводи в съвкупност със събраните до момента доказателства, включително други заключения по назначени експертизи, огледи на местопроизшествия и на веществени доказателства и десетки разпити на свидетели.

Разследването продължава, като се провеждат периодични работни съвещания между наблюдаващите прокурори и разследващите полицаи от Главна дирекция „Национална полиция“.

След депозиране и на третата експертиза ще бъде представена информация за резултатите от заключенията на вещите лица.