БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
България получи 489,3 милиона евро - първото плащане по...
Чете се за: 02:17 мин.
Премиерът Радев: Държавата ще финансира възстановяването...
Чете се за: 04:55 мин.
Бургас и регионът подготвят Черноморието за...
Чете се за: 06:30 мин.
Почина норвежкият крал Харалд V
Чете се за: 00:47 мин.

ЗАПАЗЕНИ

В развитие

СЛУЧАЯТ "ПЕТРОХАН"

Случаят "Петрохан": Готови са още две от експертизите за смъртта на шестима души

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:42 мин.
Запази
пет месеца трагедията вдигат полицейската охрана хижа петрохан
Слушай новината

Заключението по комплексна съдебно-психологична и съдебно-теологична посмъртна експертиза по случая "Петрохан" е представено днес в Софийската окръжна прокуратура, съобщиха от институцията. Експертизата е назначена в рамките на досъдебното производство за смъртта на шестима души в района на хижа „Петрохан“ и под връх Околчица. Експертизата е от 157 страници и е изготвена от четири вещи лица - психолози, психиатър и теолог.

По делото е представено и заключението по комплексна медицинска, балистична, физикохимична и техническа експертиза относно смъртта на трите лица под връх Околчица. Тази експертиза е изготвена от осем специалисти.

Предстои в кратки срокове представяне на заключението по назначената комплексна експертиза по отношение смъртта на трите лица в района на хижа „Петрохан“.

Представените експертни заключения са със значителен обем и сложност. Наблюдаващите прокурори ще се запознаят подробно с тях и ще извършат оценка на направените експертни изводи в съвкупност със събраните до момента доказателства, включително други заключения по назначени експертизи, огледи на местопроизшествия и на веществени доказателства и десетки разпити на свидетели.

Разследването продължава, като се провеждат периодични работни съвещания между наблюдаващите прокурори и разследващите полицаи от Главна дирекция „Национална полиция“.

След депозиране и на третата експертиза ще бъде представена информация за резултатите от заключенията на вещите лица.

#случаят Петрохан #експертизи #дело

Водещи новини

България получи 489,3 милиона евро - първото плащане по инструмента за отбрана SAFE
България получи 489,3 милиона евро - първото плащане по инструмента...
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
НОИ: 810 000 души в България получават пенсия до минималната НОИ: 810 000 души в България получават пенсия до минималната
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Премиерът Радев: Държавата ще финансира възстановяването на инфраструктурата в Струмяни Премиерът Радев: Държавата ще финансира възстановяването на инфраструктурата в Струмяни
Чете се за: 04:55 мин.
У нас
"Стената от вода беше колкото 4-етажна сграда": Продължават спасителните операции в Непал и Тибет "Стената от вода беше колкото 4-етажна сграда": Продължават спасителните операции в Непал и Тибет
Чете се за: 03:15 мин.
По света
Почина норвежкият крал Харалд V
Чете се за: 00:47 мин.
По света
Полска туристка е с три счупени ребра след инцидент с водна...
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Бургас и регионът подготвят Черноморието за „Евровизия...
Чете се за: 06:30 мин.
Общество
Случаят "Петрохан": Готови са още две от експертизите за...
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ