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"Нина Роза" откри 44-то издание на филмовия фестивал "Златна роза" (СНИМКИ)

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: БНТ-Варна
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Продуцираните от БНТ “Ком – Емине”, “Коледни агенти”, “Остайница”, “Пастир” са част от програмата

чака ефир нина роза откри издание филмовия фестивал златна роза
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44-ото издание на Фестивала на българския игрален филм „Златна роза“ започна с канадското предложение за “Оскар” - „Нина Роза“, копродукция между България, Канада, Италия и Белгия. В главната роля е Галин Стоев.

До 24-ти септември Варна ще бъде домакин на най-новото българско игрално кино.

В конкурсната програма са включени 16 пълнометражни, 29 късометражни филма и 3 български сериала.

Сред филмовите заглавия са сериалът “Ком – Емине”, както и филмите “Коледни агенти”, “Остайница”, “Пастир”- всички продуцирани и подкрепени и от БНТ.

#продуцирани от БНТ #участие на филми #"Златна роза" #откриване

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