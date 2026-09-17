"Нина Роза" откри 44-то издание на филмовия фестивал "Златна роза" (СНИМКИ)

44-ото издание на Фестивала на българския игрален филм „Златна роза“ започна с канадското предложение за “Оскар” - „Нина Роза“, копродукция между България, Канада, Италия и Белгия. В главната роля е Галин Стоев.

До 24-ти септември Варна ще бъде домакин на най-новото българско игрално кино.

В конкурсната програма са включени 16 пълнометражни, 29 късометражни филма и 3 български сериала.

Сред филмовите заглавия са сериалът “Ком – Емине”, както и филмите “Коледни агенти”, “Остайница”, “Пастир”- всички продуцирани и подкрепени и от БНТ.