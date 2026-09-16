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"Защото изкуството е съпротива": Стефан Цанев получи специалната награда на София за изключителни постижения

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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изкуството съпротива стефан цанев получи специалната награда софия изключителни постижения
Снимка: БТА
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Творци и творчески колективи в 11 категории бяха отличени за ярки постижения в областта на културата на церемония на Столичната община в Националната галерия – Двореца. Специалната награда на София за изключителни постижения и принос в националната култура получи писателят и драматург Стефан Цанев, а статуетката му беше връчена от кмета на София Васил Терзиев.

Статуетката, дело на скулптора Георги Чапкънов, е реплика на статуята „София“ в центъра на столицата.

„Искам да благодаря на Съюза на артистите, че ме предложиха за тази награда. Благодаря на артистите, на всички артисти въобще, защото имах щастливата участ да живея през последните 65 години от живота си заедно с тях“, каза Стефан Цанев.

Той благодари на хората, които казват добра дума за него и го обичат, както и на тези, които не го обичат, защото „тяхната вражда събужда в мен и поддържа чувството за съпротива“.

„Защото изкуството е съпротива. Съпротива против неправдите, съпротива против мълчанието, когато е несправедливо, съпротива против апатията, съпротива срещу смъртта“, каза Цанев.

На 7 август тази година Стефан Цанев отбеляза 90-годишнината си. Наградите се дават традиционно в навечерието на Деня на София – 17 септември. Те са за конкретно произведение или художествен факт, създадени, представени и реализирани на територията на София в периода от 1 юли 2025 г. до 30 юни 2026 г., които имат принос за културния живот на града.

Наградите са в областите „Литература“, „Театър“, „Музика“, „Визуално-пластични изкуства“, „Художествена фотография“, „Кино“, „Архитектура, опазване на културното наследство и естетизация на градската среда“, „Критика и журналистика в областта на културата“, „Танцово изкуство“, „Фолклорни сценични изкуства“ и „Съвременни перформативни и мултижанрови изкуства“.

#принос #стефан цанев #награда

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