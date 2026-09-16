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Няма да се строи върху Могиланската могила във Враца

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Предлага се имотът да бъде придобит от Министерството на културата

Могиланска могила, Враца
Снимка: БТА
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Да не се строи строи върху Могиланската могила във Враца е решено на междуведомствена среща, домакинствана от кмета на Калин Каменов, в която са участвали областният управител Росен Михайлов, заместник-министърът на културата Зорница Грекова, директорът на Регионалния исторически музей – Враца Георги Ганецовски, директорът на Националния институт по археология към БАН доц. д-р Христо Попов, инвеститорът Илиан Цветков, експерти от Министерството на културата, общинските съветници Красимир Богданов и Кирил Кунгалов, както и експерти от местната администрация. Това съобщи Община Враца.

Монументалният каменен градеж беше открит миналата година при строителство на жилищна сграда, след което бяха направени спешни археологически проучвания на терена.

Инвеститорът Илиан Цветков заяви категорично, че на този терен няма да се строи. Според директора на Националния археологически институт с музей при БАН доц. д-р Христо Попов откритата структура представлява некропол, а не царски дворец. По думите му находката има съществен принос към тракологията и е без аналог в България и на Балканите.

Всички участници се обединиха около идеята имотът да бъде придобит от Министерството на културата, което да даде възможност за цялостното му проучване, опазване и представяне.

За целта ще бъде отправено искане финансирането да бъде заложено още в следващия държавен бюджет за 2027 г., ще бъдат предприети мерки за временна консервация на открития градеж, ще се обсъди и възможността за обезщетяване на инвеститора, а също и за отчуждаване на съседен имот, където впоследствие да продължат теренните проучвания.

На последващ етап ще се търси финансиране за допълнителни разкопки и експлоатация на разкритото недвижимо културно наследство.

БТА припомня, че преди дни в центъра на града беше позициониран пункт, на който се събираха подписи в подкрепа на запазването на новите археологически открития в „Могиланската могила“. Подписката се организира от инициативен комитет и само за няколко часа събра над 3000 подписа.

На 11 септември в Народното събрание министърът на културата Евтим Милошев коментира опазването на новоразкритите археологически структури в района на археологическия обект „Могиланска могила“.



#Могиланска могила #запазване #забрана за строителство #Враца

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