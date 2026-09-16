БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия
BG
 
7
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
17 септември ще бъде учебен ден за столичните училища
Чете се за: 00:32 мин.
Премиерът Радев за цените на горивата: Правителството...
Чете се за: 10:00 мин.
Бившият косовски президент Хашим Тачи беше осъден на 25...
Чете се за: 03:00 мин.
Фон дер Лайен: Ще организираме Регионална среща на върха...
Чете се за: 04:12 мин.
НЗОК поема още една дейност при зъболекар
Чете се за: 00:35 мин.
Високите цени на горивата: От опозицията предлагат да има...
Чете се за: 05:02 мин.
Евакуираха жп гарата в Карнобат заради теч на газ от...
Чете се за: 01:52 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Денят започва с Георги Любенов - 1000 броя по-късно

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
Запази

Специалното издание ще се излъчи на живо от Народния театър „Иван Вазов“ на 19 септември по БНТ 1

денят започва георги любенов 1000 броя късно
Слушай новината

14 години след началото си „Денят започва с Георги Любенов“ по БНТ 1 ще отбележи своя брой 1000 със специално четиричасово издание на живо от Народен театър „Иван Вазов“ на 19 септември, събота, от 08:00 до 12:00 ч.

Сред гостите на брой 1000 ще бъдат президентът Илияна Йотова и генералният директор на БНТ Милена Милотинова. Пред водещия Георги Любенов ще застанат футболната легенда Димитър Бербатов и актьорът, качил българското знаме на сцената на „Оскарите“, Димитър Маринов. Интервю за празничния ефир ще даде и световноизвестната оперна певица Соня Йончева, а режисьорът Виктор Божинов за първи път ще разкрие подробности за новия сезон на „Под прикритие“.

В четиричасовото предаване „Денят започва с Георги Любенов“ на 19 септември ще се включат грандамата на българската естрада Йорданка Христова и емблематичната народна певица Николина Чакърдъкова, която със своя ансамбъл ще огласи пространството пред Народния театър. Музикални изненади са подготвили още прекрасните момичета от квартет „Дестини“.

В специалния брой 1000 зрителите ще се върнат назад във времето, за да проследят развитието на предаването от 2012 г. до днес чрез кадри от Златния архив на БНТ. Ще бъдат припомнени и срещи с някои от емблематичните личности, гостували в „Денят започва с Георги Любенов“ през годините и вече напуснали този свят.

Празничното предаване „Денят започва с Георги Любенов“ ще се излъчва на живо от различни пространства в сградата на Народния театър и пред него. Две поколения артистични звезди от трупата ще се присъединят към гостите – актьорите Георги Мамалев и Александра Свиленова.

„Денят започва...в неделя“ стартира в ефира на Българската национална телевизия на 22 април 2012 г. Първоначално предаването е с продължителност два часа и се излъчва само в неделя, а днес водещият Георги Любенов посреща зрителите на обществената телевизия и в двата почивни дни от 08:00 до 11:00 ч. През годините то се утвърди като едно от най-разпознаваемите и предпочитани уикенд публицистични предавания в българския телевизионен ефир. Редактори са Теодора Каролеева, Джанан Дурал и Сашо Пенков. Дългогодишен режисьор е Станислав Терзиев, а от новия сезон в екипа се завръща Мария Христова, режисирала първия брой на предаването по Българската национална телевизия.

#1000 броя #"Денят започва с Георги Любенов" #БНТ

Последвайте ни

ТОП 24

Жестоко убийство на 6-годишно дете в столичния квартал "Младост" 3
1
Жестоко убийство на 6-годишно дете в столичния квартал...
До неделя – хладно сутринта, предимно слънчево през деня
2
До неделя – хладно сутринта, предимно слънчево през деня
НЗОК поема още една дейност при зъболекар
3
НЗОК поема още една дейност при зъболекар
България срещу европейския шампион Полша в битка за върха в групата
4
България срещу европейския шампион Полша в битка за върха в групата
Полша загря за България с първо място в групата на Евроволей
5
Полша загря за България с първо място в групата на Евроволей
Втори протест срещу кабинета "Радев" в триъгълника на властта (СНИМКИ)
6
Втори протест срещу кабинета "Радев" в триъгълника на...

Най-четени

Потопено село с джамия, църква и къщи разкри падането на нивото на водата в язовир в Източна Турция
1
Потопено село с джамия, църква и къщи разкри падането на нивото на...
Банда от над 10 младежи нападнаха свой връстник в центъра на Пловдив, горили го със запалки
2
Банда от над 10 младежи нападнаха свой връстник в центъра на...
От днес по 50 евроцента на час: Въвеждат платено паркиране в центъра на Девин
3
От днес по 50 евроцента на час: Въвеждат платено паркиране в...
Мощна купесто-дъждовна облачност ще обхване Западна и Централна България
4
Мощна купесто-дъждовна облачност ще обхване Западна и Централна...
Кой е строил подземни тунели в Рациария?
5
Кой е строил подземни тунели в Рациария?
Украйна спря България след четиригеймова битка в София
6
Украйна спря България след четиригеймова битка в София

Още от: Общество

Рекорден брой туристи регистрираха на остров Света Анастасия
Рекорден брой туристи регистрираха на остров Света Анастасия
Международен конкурс организират в Пловдив за обновяването на подлез "Тримонциум" Международен конкурс организират в Пловдив за обновяването на подлез "Тримонциум"
Чете се за: 03:22 мин.
"Ще мога да се качвам и слизам по стълби без парапет": 47-годишна жена с церебрална парализа има нужда от лечение в САЩ "Ще мога да се качвам и слизам по стълби без парапет": 47-годишна жена с церебрална парализа има нужда от лечение в САЩ
Чете се за: 03:45 мин.
Започнало е отчуждаването на 21 имота за достъп до Националната детска болница Започнало е отчуждаването на 21 имота за достъп до Националната детска болница
Чете се за: 03:10 мин.
Няма да се строи върху Могиланската могила във Враца Няма да се строи върху Могиланската могила във Враца
Чете се за: 02:47 мин.
Омбудсманът подкрепя подготвителен езиков клас за децата, които не владеят добре български език Омбудсманът подкрепя подготвителен езиков клас за децата, които не владеят добре български език
Чете се за: 03:07 мин.

Водещи новини

България със специално място в приоритетите на ЕК за следващата година
България със специално място в приоритетите на ЕК за следващата година
Чете се за: 01:52 мин.
По света
Премиерът Радев за цените на горивата: Правителството предприема пакет от мерки в подкрепа на най-уязвимите български граждани Премиерът Радев за цените на горивата: Правителството предприема пакет от мерки в подкрепа на най-уязвимите български граждани
Чете се за: 10:00 мин.
У нас
Бившият косовски президент Хашим Тачи беше осъден на 25 години затвор от Трибунала в Хага Бившият косовски президент Хашим Тачи беше осъден на 25 години затвор от Трибунала в Хага
Чете се за: 03:00 мин.
По света
17 септември ще бъде учебен ден за столичните училища 17 септември ще бъде учебен ден за столичните училища
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
"Ще мога да се качвам и слизам по стълби без парапет":...
Чете се за: 03:45 мин.
У нас
Засилва ли Русия атаките по украинската жп инфраструктура?
Чете се за: 00:57 мин.
По света
Папа Лъв предупреди: Изкуственият интелект крие риск да направи...
Чете се за: 00:37 мин.
По света
Денят започва с Георги Любенов - 1000 броя по-късно
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ