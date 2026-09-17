Изложбата "Любов" събира най-новите 17 творби на художничакта Гергана Лалова

И още една вдъхновяваща наслада за сетивата - на днешния празник на столицата беше открита и изложбата “Любов” на художничката Гергана Лалова.

Тя включва 17 от най-новите й творби, рисувани специално за представянето на експозицията.

Авторката спонтанно нарича изложбата “Любов“ – не само защото се открива в Деня на Вяра, Надежда, Любов и майка им София, а и защото любовта е най-вдъхновяващото чувство.