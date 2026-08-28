Километрични задръствания в Кресненското дефиле и в двете посоки. Трафикът е изключително интензивен, а преминаването през участъка отнема поне час.

Шофьорите се движат бавно и на места колоните почти не се придвижват. Задръстването създава сериозни затруднения за пътуващите по главния път от и за Гърция.

Препоръчва се на шофьорите да се въоръжат с търпение, да спазват дистанция и да шофират с повишено внимание.

МВР предприема мерки, за да облекчи движението. Забранява се движението на камиони над 12 т в следобедните часове. Осигурени са две ленти за движение в посока Гърция при пътен възел Симитли.

Видео: Мария Христова, снимки: Миглена Медарова