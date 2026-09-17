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Кампанията "Транспорт и туризъм - свързваме пътя с преживяването" популяризира туризма и пътуването с влак

Дарина Ангелова, стажант-репортер от Дарина Ангелова, стажант-репортер
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кампанията транспорт туризъм свързваме пътя преживяването популяризира туризма пътуването влак
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Стартира съвместна инициатива на Министерствата на транспорта и туризма за популяризиране на България чрез по-атрактивен железопътен транспрот.

Кампанията носи посланието "Транспорт и туризъм - свързваме пътя с преживяването".

Чрез бистро- вагони, които се движат от началото на летния сезон, се цели да се привлекат повече туристи да пътуват с БДЖ и да опознават страната. За момента се движат два вагона - по линията София-Бургас.

Георги Пеев, министър на транспорта и съобщенията: "В контекста на идващата "Евровизия", ние ще направим връзката между София и Бургас още по-интензивна, още по-удобна, така че да можем да привлечем, освен интереса на българите, интереса на хората, които възнамеряват да посетят страната."

Илин Димитров, министър на туризма: "Идеята ни е да съчетаем пътуването с преживяване и да помогнем да се запознаят всички пасажери, пътници и независимо дали са в самолет и във влакове, с това България колко е красива."

Кристиян Ваклинов, член на съвета на директорите на "Холдинг БДЖ": "Работи се в насоката да бъдат максимално на брой, така че да хванем максимално направление, предвид интереса към допълнителна екстра към услугата."

#"Транспорт и туризъм - свързваме пътя с преживяването" #бистро-вагони #популяризиране на пътуването с влак #кампания

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