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България получи 489,3 милиона евро - първото плащане по инструмента за отбрана SAFE

Десислава Апостолова от Десислава Апостолова
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България получи днес първото си плащанане по инструмента за отбрана „Мерки за сигурността на Европа“ (SAFE). България получи 489,3 милиона евро, което представлява 15% от общия размер на средствата, определени за страната, който е 3,3 милиарда.

SAFE е финансов инструмент на обща стойност 150 млрд. евро, който предоставя заеми на държавите членки. Той финансира основно съвместни обществени поръчки за боеприпаси, ракети, системи за противовъздушна отбрана и наземни бойни системи, произведени в ЕС. SAFE е част от плана на Европейската комисия ReArm Europe (Готовност 2030), който има за цел да мобилизира над 800 млрд. евро инвестиции в отбраната в целия Европейски съюз.

Предварителното финансиране ще помогне на България да ускори приоритетните инвестиции в отбраната, да укрепи устойчивостта си и да модернизира военните си способности в съответствие с общите европейски цели. SAFE е създаден, за да даде възможност за бързи и координирани действия, да подобри способността на европейските въоръжени сили да действат съвместно и да укрепи европейската отбранителна промишленост, включително чрез съвместни поръчки и по-тясно трансгранично сътрудничество. Латвия също получи днес първото си плащане.

Комисарят по въпросите на отбраната и космическото пространство Андрюс Кубилиус заяви: „С тези първи плащания по SAFE помагаме на България и Латвия да ускорят ключови инвестиции в отбраната, като същевременно укрепват своята готовност и устойчивост. Действаме бързо и решително, за да подкрепим държавите членки по източния фланг на ЕС. SAFE им дава възможност да инвестират по-бързо, да организират по-ефективно обществени поръчки чрез съвместни действия и да укрепват европейската отбранителна индустриална база.“

Следващи плащания ще бъдат извършвани при изпълнението на договорените етапни цели и напредъка в изпълнението.

#489,3 млн. евро #SAFE #плащане #България

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