Пробив в медицината: Разказ на пациент, върху когото е тествана ваксина срещу рак на кожата

След като ви разказахме за големия пробив в медицината в областта на лечението на рак, сега следва и свидетелски разказ. Френски журналист разговаря ексклузивно с един от малкото пациенти, които са били част от тестовете на ваксина срещу рецидивирането на рак на кожата.

Грегори Клопе е на 48 години. След 3-годишна битка срещу агресивния рак на кожата сега е в ремисия. Готов е да бяга в маратон.

Грегори Клопе, пациент с експериментална ваксина срещу рак: „Чувствам се много по-леко. Казвам си, че ракът няма да се върне.“

Грегори е участвал в първата по рода си медицинска процедура. Получил 10 инжекции с експериментална ваксина срещу рак, за да предотврати повторното появяване на меланома.

Грегори Клопе, пациент с експериментална ваксина срещу рак: „В един момент си помислих да спра, защото беше доста болезнено. Но продължих и взех правилното решение.“

Ваксината е разработена с изкуствен интелект и и РНК (Рибонуклеинова киселина).

Използва се същата технология като срещу COVID-19. От тумора на пациента се взема проба за анализ. Изкуственият интелект идентифицира характеристиките, които ще стимулират имунната система. След това тези данни се използват за създаване на персонализирана РНК ваксина.

След инжектиране тази ваксина кара имунната система да се бори с раковите клетки, като по този начин предотвратява рецидив.

На този етап иновацията е ефективна срещу меланом. Случаите на метастази са намалени с 60%. Ваксината струва няколкостотин хиляди евро и няма да бъде достъпна във Франция още 18 месеца.