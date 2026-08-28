БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Жена бе задържана при посещението на Румен Радев в...
Чете се за: 04:37 мин.
България получи 489,3 милиона евро - първото плащане по...
Чете се за: 02:17 мин.
Премиерът Радев: Държавата ще финансира възстановяването...
Чете се за: 04:55 мин.
Бургас и регионът подготвят Черноморието за...
Чете се за: 06:30 мин.
Почина норвежкият крал Харалд V
Чете се за: 00:47 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Пробив в медицината: Разказ на пациент, върху когото е тествана ваксина срещу рак на кожата

Емилия Запартова от Емилия Запартова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:07 мин.
По света
Запази
пробив медицината разказ пациент когото тествана ваксина рак кожата
Слушай новината

След като ви разказахме за големия пробив в медицината в областта на лечението на рак, сега следва и свидетелски разказ. Френски журналист разговаря ексклузивно с един от малкото пациенти, които са били част от тестовете на ваксина срещу рецидивирането на рак на кожата.

Грегори Клопе е на 48 години. След 3-годишна битка срещу агресивния рак на кожата сега е в ремисия. Готов е да бяга в маратон.

Грегори Клопе, пациент с експериментална ваксина срещу рак: „Чувствам се много по-леко. Казвам си, че ракът няма да се върне.“

Грегори е участвал в първата по рода си медицинска процедура. Получил 10 инжекции с експериментална ваксина срещу рак, за да предотврати повторното появяване на меланома.

Грегори Клопе, пациент с експериментална ваксина срещу рак: „В един момент си помислих да спра, защото беше доста болезнено. Но продължих и взех правилното решение.“

Ваксината е разработена с изкуствен интелект и и РНК (Рибонуклеинова киселина).

Използва се същата технология като срещу COVID-19. От тумора на пациента се взема проба за анализ. Изкуственият интелект идентифицира характеристиките, които ще стимулират имунната система. След това тези данни се използват за създаване на персонализирана РНК ваксина.

След инжектиране тази ваксина кара имунната система да се бори с раковите клетки, като по този начин предотвратява рецидив.

На този етап иновацията е ефективна срещу меланом. Случаите на метастази са намалени с 60%. Ваксината струва няколкостотин хиляди евро и няма да бъде достъпна във Франция още 18 месеца.

#рак #ваксина #рак на кожата

Последвайте ни

ТОП 24

НОИ: 810 000 души в България получават пенсия до минималната
1
НОИ: 810 000 души в България получават пенсия до минималната
ЦСКА загуби и на реванша от ОФИ Крит
2
ЦСКА загуби и на реванша от ОФИ Крит
Още трима са арестувани за убийството на младежкия хълм в Пловдив
3
Още трима са арестувани за убийството на младежкия хълм в Пловдив
Григор Димитров се класира за основната схема на US Open
4
Григор Димитров се класира за основната схема на US Open
Гледайте по БНТ 3 битките от предварителния кръг на Шампионската лига по футзал
5
Гледайте по БНТ 3 битките от предварителния кръг на Шампионската...
Мъж шофира с 2,79 промила алкохол и без две гуми
6
Мъж шофира с 2,79 промила алкохол и без две гуми

Най-четени

Полицията издирва Стоян Колев: Тиктокърът избяга от домашния си арест
1
Полицията издирва Стоян Колев: Тиктокърът избяга от домашния си арест
Гривната на издирвания Стоян Колев не е имала устройство за проследяване
2
Гривната на издирвания Стоян Колев не е имала устройство за...
Невъзможно е да наблюдавам, а още по-малко да участвам в процеса по разрушаването на системата на РЗИ, заяви доц. Ангел Кунчев
3
Невъзможно е да наблюдавам, а още по-малко да участвам в процеса по...
Трагедията със загиналото момче в Созопол: Бащата е влязъл в бурно море с трите си деца
4
Трагедията със загиналото момче в Созопол: Бащата е влязъл в бурно...
Проливни дъждове и в сряда
5
Проливни дъждове и в сряда
ДАНС, КРС и СДВР неутрализираха мощен GPS заглушител в София
6
ДАНС, КРС и СДВР неутрализираха мощен GPS заглушител в София

Още от: Здраве

Недоволство срещу идеята за закриване на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти
Недоволство срещу идеята за закриване на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти
Заради несъгласие с реформата на здравните инспекции: Доц. Ангел Кунчев подаде оставка Заради несъгласие с реформата на здравните инспекции: Доц. Ангел Кунчев подаде оставка
Чете се за: 05:50 мин.
Министър Катя Ивкова: Чистка в Министерството на здравеопазването няма Министър Катя Ивкова: Чистка в Министерството на здравеопазването няма
Чете се за: 05:00 мин.
Невъзможно е да наблюдавам, а още по-малко да участвам в процеса по разрушаването на системата на РЗИ, заяви доц. Ангел Кунчев Невъзможно е да наблюдавам, а още по-малко да участвам в процеса по разрушаването на системата на РЗИ, заяви доц. Ангел Кунчев
31831
Чете се за: 04:22 мин.
Доц. Ангел Кунчев подаде оставка като главен държавен здравен инспектор Доц. Ангел Кунчев подаде оставка като главен държавен здравен инспектор
6424
Чете се за: 04:15 мин.
Общинските съветници в Сопот се събират в опит да решат проблема с болницата в града Общинските съветници в Сопот се събират в опит да решат проблема с болницата в града
Чете се за: 02:55 мин.

Водещи новини

Пробив в медицината: Разказ на пациент, върху когото е тествана ваксина срещу рак на кожата
Пробив в медицината: Разказ на пациент, върху когото е тествана...
Чете се за: 02:07 мин.
По света
"Нищо лошо не съм направила": Вижте кадри от задържането на активистката Гергана Петрова в Струмяни "Нищо лошо не съм направила": Вижте кадри от задържането на активистката Гергана Петрова в Струмяни
Чете се за: 04:35 мин.
У нас
Временно спират издаването на български паспорти с 10-годишна валидност Временно спират издаването на български паспорти с 10-годишна валидност
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
12 мигранти избягаха от центъра в Пъстрогор 12 мигранти избягаха от центъра в Пъстрогор
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
България получи 489,3 милиона евро - първото плащане по инструмента...
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
Оставиха в ареста тримата непълнолетни, обвинени за убийството на...
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
Километрични задръствания в Кресненското дефиле и в двете посоки
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
НОИ: 810 000 души в България получават пенсия до минималната
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ