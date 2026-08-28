След бедствието в Батак: Пострадалите могат да кандидатстват за три вида помощи

Жителите, които са пострадали от наводненията, могат да получат до 4000 евро помощи. Това обяви в Батак заместник-министърът на труда и социалната политика Надя Клисурска. Обходите на екипите социални работници в засегнатите имоти продължават. От Министерството призоваха хората да не се бавят с подаване на заявленията за помощи, за да могат документите да бъдат обработени максимално бързо.

50 обхода в засегнатите от наводненията жилища в Батак и село Нова Махала вече са извършени от социалните екипи.

Надя Клисурска – зам.-министър на труда и социалната политика: „Направени са описи на пострадалото имущество, за нас е важно да сме тук днес, най-вече за да чуем хората.“

Една от най-пострадалите къщи в Батак е на семейство Пейчинови от Батак.

Екатерина Пейчинова – жител на Батак: „Оставиха ни декларация, но първите дни просто трябваше да се оправим с мръсотията и калта.“

Подадените заявления от жителите на Батак до момента са само 22. Към пострадалите ще бъдат насочени три вида помощи, за които да кандидатстват в дирекциите „Социално подпомагане“. Отделно Агенцията по заетостта дава възможност на общините да се възползват от програмата за временна заетост.

Надя Клисурска – зам.-министър на труда и социалната политика: „В понеделник ще бъдат одобрени 17 бройки за община Батак, които да обезпечат с хора, евентуално да помогнат по почистването.“

Дни след водната стихия в Батак продължават да излизат нови поражения по инфраструктурата в града.

Георги Харизанов – кмет на община Батак: „Вече имаме сигнали за компрометирани участъци в речното корито. В момента съм пуснал екип да обхожда цялото речно корито, защото подпорните стени има изровени в основите.“

В селото подпорни стени около реката има само на определени места.

Снимки: БТА

Ерхан Саатчъ – кмет на село Нова Махала, община Батак: „Сега ще настояваме по целия участък по коритото на реката да се изградят от двете страни подпорни стени.“

Шест улици и три моста в Нова Махала са компрометирани, затова също ще се търси помощ от държавата.