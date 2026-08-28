Нови ударни наводнения застрашават района, пометен от свлачища между Непал и Тибет

Нови ударни наводнения застрашават района, пометен от свлачища след срутването на ледник на границата между Непал и Тибет. Броят на жертвите надхвърли 570. Издирват се стотици. Спасителните екипи работят в изключително рискови и труднодостъпни райони.

Спускане с хеликоптер, пълзене през кал, камъни и отломки и спасяване на работници от тунел на водна централа в пометения от свлачището район на Непал. Кадрите от успешната операция на непалската армия поддържат жива надеждата на хората, които очакват новини за изчезналите си близки пред болници в Катманду.

"Това са синът на по-голямата ми сестра, по-големият ми брат, по-малкият ми брат, по-голямата ми сестра, чичо ми и леля ми. Обикалям болниците, но не успявам да ги открия."

Китайските екипи съобщават, че операциите по издирване и спасяване са навлезли в „критичен етап“ заради опасност езеро, образувано от свлачище, да прелее.

Сю Сингуо, военен от полка за гранична отбрана: "Планирахме да започнем разчистване с цел издирване и спасяване. Но поради предупрежденията за наводнение на река Донглин Дзанбо и потенциалния риск от ново скъсване на преградната стена на езерото, преустановихме всички дейности на място, за да извършим допълнителна оценка на обстановката."

През следващите часове в пострадалата от бедствието зона се очакват превалявания. Дъждовете, включително и поройни, са характерни за летния мусонен период в Непал. Съществува риск те да отключат нови приливни вълни по все още неразчистените речни корита. Китайските власти следят с особено внимание зоната на две езера в близост до срутилия се ледник. В речните долини свлачищата са отнесли 19 моста, над 40 километра пътища и голям брой сгради.

Сю Циан, геолог: "Предварителните ни оценки сочат, че засегнатата зона се простира на дължина от около 70 километра, като ширината варира от 300 до 500 метра и се стеснява до 50–100 метра в по-тесните участъци."

Снимки: АП/БТА и ЕПА/БГНЕС

Учени предупреждават, че хималайският район е уязвим към този вид наводнения, тъй като там се намират множество ледникови езера. Проучване на Програмата на ООН за развитие е установило наличието на 3624 такива езера на територията на Непал, Индия и Тибет, като 47 от тях – включително 21 в Непал – са класифицирани като потенциално опасни.