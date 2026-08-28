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Тир спука гума и премина през мантинелите на двете платна

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: БНТ-Пловдив
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Тир спука гума и премина през мантинелите на двете платна
Снимка: БНТ
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Пътен инцидент с камион за малко не доведе до трагедия на магистрала Марица тази сутрин. Камион е спукал гума в района на Любимец, преминал е през разделителните мантинели, след това през страничната и се е озовал в крайпътна нива.

Снимка: БНТ

Инцидентът е станал малко преди 07.00 часа в платното в посока Турция, докато в другото платно трафикът от турски гастербайтери е изключително интензивен. Пострадал е единствено шофьорът на камиона. Няколко часа по-късно докато полиция регулираше трафика се случва нов инцидент - при заглеждане, шофьор е ударил друг автомобил. Час по-късно, край пътя пламна и пожар, вероятно причинен от работата по разчистване на мантинелите.

#на двете платна #премина през мантинелите #спукана гума #тир

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