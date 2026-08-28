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В епицентъра на трагедията: 7 дни ще отнеме завръщането на 15-мата българи от Непал

Мая Димитрова от Мая Димитрова
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Снимка: БТА
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В посолството ни в Пекин все още не е постъпила допълнителна информация за българският гражданин, който се намира в неизвестност в Тибет. Дипломатическата мисия на Република България в Китай продължава да бъде в непрестанна комуникация с туристическата група от 15 български граждани, намираща се в засегнатия от наводненията регион.

В посолството ни в Пекин все още не е постъпила допълнителна информация за българският гражданин, който се намира в неизвестност в Тибет. Дипломатическата мисия на Република България в Китай продължава да бъде в непрестанна комуникация с туристическата група от 15 български граждани, намираща се в засегнатия от наводненията регион.

7 дни се очаква да отнеме завръщането в България на туристическата група от 15 души. В момента те са в района на планината Кайлаш. Първата точка към която трябва да се придвижат е на 1100 километра - най-близкото летище.

Преслав Конов, туроператор: „Ще стигнем с транспорт сухопътен до летището в Лухаса. Оттам с полет до Катманду. Вече имаме осигурени самолетните билети за тоя полет.“

Непал и Тибет са популярни туристически дестинации и често българи директно наемат местни туристически агенции, разказва Конов.

Преслав Конов, туроператор: „Не е никак невъзможно в района да е имало български граждани други и да са в неизвестност, но от Китай информацията не бих й дал достоверност, освен ако не е от официален източник като българското външно министерство.“

На сайта на Туристическия борд на Непал стои информацията за един спасен българин - става дума за Сузана Алексиева, за която вчера ви разказахме. Тя вече е в Катманду.

#15 българи #7 дни #в епицентъра #Непал #Завръщането

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