Военни дронове доставят помощи в Непал: Храна, вода и лекарства за откъснатите от света райони

Вместо за нападения и елиминиране на вражески обекти, тежкотоварните армейски дронове в Непал през последните дни влизат в съвсем различна роля. Доставките по въздух са единствения начин храна, чиста вода, лекарства и стоки от първа необходимост да достигнат до откъснатите от света общности в опустошения от скорошното наводнение планински район край река Тришули.

В Девигхат тежкотоварен дрон излита с товар от помощи през реката. За хората от другата страна, летящата машина се превръща в спасителна връзка, след като пътищата в района са били отнесени от внезапните наводнения. Този дрон пренася опакованите доставки, закачени в мрежа, като лети от скалистия бряг до мястото, където хората са намерили подслон.

Сантош Будхатоки, военен оператор на дрон: „Напоследък има много места, до които не може да се стигне по суша, тъй като внезапните наводнения са разрушили пътищата. Всичко е отнесено. Един от малкото варианти е използването на хеликоптери, но повечето от тях са заети със спасителни операции. Няма друг начин за доставка на храна, стоки от първа необходимост, лекарства и гориво, освен чрез дронове – те са най-доброто решение и трябва да получат повече признание.“

Транспортирането на сериозни товари по въздух в зона със суров климат изисква специална подготовка. Преди всяка доставка се използва разузнавателен дрон за оценка на маршрута.

Милан Пандей, съосновател на компания за логистични дронове: „Първо трябва да огледаме мястото, да вземем впредвид разстоянието по въздух и вятър. Именно така се определя какъв товар в килограми може да бъде превозен.“

За екипите, управляващи дроновете, мисиите могат да бъдат изключително натоварващи. Те извършват множество полети от ранна сутрин до вечерта, като се опитват да доставят възможно най-много помощи. Около летателните апарати често се събират тълпи от любопитни жители, а това затруднява операциите.

Милан Пандей, съосновател на компания за логистични дронове: „Извършваме полети в двете посоки от ранни зори чак до 18.00 часа. Работата е доста интензивна, защото трябва да действаме незабавно. Непал се нуждае от дронове точно сега. Географските особености и релефът на страната са такива, че използването на дронове би било много по-бързо и по-евтино решение.“

Потенциалът на дроновете в райони с подобен релеф може да се разгърне и в бъдеще, когато инфраструктурата бъде възстановена. Разузнавателните летателни апарати вече се използват и за превантивно наблюдение на опасни ледникови езера и високопланински ледници като този, предизвикал последното бедствие.