Заради дрон над Молдова забавиха излитането на самолета на Зеленски

Тревога заради дрон във въздушното пространство на Молдова е забавило заминаването на украинския президент Володимир Зеленски за Норвегия.

Молдовските власти затвориха въздушното пространство на страната поради нахлуване на дрон, съобщи говорител на молдовското правителство. Самолетът на президента получил разрешение за излитане, след като било установено, че руски дрон е паднал на територията на Молдова, каза говорителят. Молдовският президент Мая Санду осъди нахлуването на дроновете. Зеленски пътуваше към Осло за погребението на краля на Норвегия.