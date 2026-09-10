БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Заради дрон над Молдова забавиха излитането на самолета на Зеленски

Ива Стойкова от Ива Стойкова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 00:42 мин.
По света
Запази
Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Тревога заради дрон във въздушното пространство на Молдова е забавило заминаването на украинския президент Володимир Зеленски за Норвегия.

Молдовските власти затвориха въздушното пространство на страната поради нахлуване на дрон, съобщи говорител на молдовското правителство. Самолетът на президента получил разрешение за излитане, след като било установено, че руски дрон е паднал на територията на Молдова, каза говорителят. Молдовският президент Мая Санду осъди нахлуването на дроновете. Зеленски пътуваше към Осло за погребението на краля на Норвегия.

# Володимир Зеленски #молдова #дрон #самолет

Последвайте ни

ТОП 24

Две момчета - на 17 и 18 години, загинаха при тежка катастрофа на пътя Смолян - Смилян
1
Две момчета - на 17 и 18 години, загинаха при тежка катастрофа на...
Кабинетът обединява пътните и контролни агенции в една структура
2
Кабинетът обединява пътните и контролни агенции в една структура
Георги Стайков: Българските ученици не ходят на училище, а ходят до училище
3
Георги Стайков: Българските ученици не ходят на училище, а ходят до...
ЦСКА полетя за едно полувреме срещу Левски по пътя към Суперкупата на България
4
ЦСКА полетя за едно полувреме срещу Левски по пътя към Суперкупата...
Одобриха промени в Кодекса на труда, въвежда се нов механизъм за минималната заплата
5
Одобриха промени в Кодекса на труда, въвежда се нов механизъм за...
Митничари на „Лесово“ задържаха пет контрабандни надуваеми лодки
6
Митничари на „Лесово“ задържаха пет контрабандни...

Най-четени

Доживотен затвор за шофьора на автобуса, причинил смъртта на двамата полицаи в Бургас
1
Доживотен затвор за шофьора на автобуса, причинил смъртта на...
Председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен пристига на двудневно посещение в Гренландия
2
Председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен пристига на двудневно...
Двойно убийство и самоубийство в Исперих
3
Двойно убийство и самоубийство в Исперих
Полицията в Генерал Тошево задържа 74-годишен мъж за побой над дете
4
Полицията в Генерал Тошево задържа 74-годишен мъж за побой над дете
Гледайте по БНТ 3 финала на световното първенство по Сока 6
5
Гледайте по БНТ 3 финала на световното първенство по Сока 6
Екзитпол: "Алтернатива за Германия" печели с над 44% вота в провинция Саксония-Анхалт
6
Екзитпол: "Алтернатива за Германия" печели с над 44% вота...

Още от: Европа

В Париж беше подписан меморандум между българска и френска компания
В Париж беше подписан меморандум между българска и френска компания
Силни бури и проливни дъждове в Словения, издаден е оранжев код за опасност Силни бури и проливни дъждове в Словения, издаден е оранжев код за опасност
Чете се за: 02:37 мин.
Самолетът на Зеленски едва не е бил ударен от дрон при излитането от Молдова за Норвегия Самолетът на Зеленски едва не е бил ударен от дрон при излитането от Молдова за Норвегия
Чете се за: 01:40 мин.
Среща на върха по въпросите на Космоса в Париж Среща на върха по въпросите на Космоса в Париж
Чете се за: 01:05 мин.
Последно сбогом с краля на Норвегия Харалд V Последно сбогом с краля на Норвегия Харалд V
Чете се за: 01:05 мин.
PISA 2025: Кои са добрите примери за успешна образователна система? PISA 2025: Кои са добрите примери за успешна образователна система?
Чете се за: 04:57 мин.

Водещи новини

В Париж беше подписан меморандум между българска и френска компания
В Париж беше подписан меморандум между българска и френска компания
Чете се за: 00:27 мин.
По света
Преди президентските избори учредяват инициативен комитет, издигащ кандидатурите на Гюров и Кандев Преди президентските избори учредяват инициативен комитет, издигащ кандидатурите на Гюров и Кандев
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Строежът на магистрала „Хемус“: Иван Шишков на среща във Велико Търново с местната власт Строежът на магистрала „Хемус“: Иван Шишков на среща във Велико Търново с местната власт
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Реч на Доналд Тръмп: Необичайна конвенция на републиканската партия Реч на Доналд Тръмп: Необичайна конвенция на републиканската партия
Чете се за: 02:22 мин.
По света
Заради дрон над Молдова забавиха излитането на самолета на Зеленски
Чете се за: 00:42 мин.
По света
Военни дронове доставят помощи в Непал: Храна, вода и лекарства за...
Чете се за: 03:22 мин.
По света
Превенция срещу ранните бракове: В Бургас се провежда обучение сред...
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
Реформа в пътните структури: Държавата създава ИА "Автомобилен...
Чете се за: 04:30 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ