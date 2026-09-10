Преди президентските избори учредяват инициативен комитет, издигащ кандидатурите на Гюров и Кандев

Днес ще бъде учреден Инициативният комитет, който ще издигне кандидатурите на Андрей Гюров и Георги Кандев за президент и вицепрезидент за изборите на 25 октомври.

Двамата обявиха, че влизат в битката за „Дондуков 2“ на 1 септември от родния им град Гоце Делчев. В инициативния комитет, който издига кандидатурите им са добре известни публични фигури - интелектуалци, писатели и общественици. Все още националните съвети на „Продължаваме промяната“ и „Демократична България“ не са взели официално решение дали ще подкрепят Гюров и Кандев.