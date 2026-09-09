Боримиров: Първите два гола на ЦСКА са съмнителни

Изпълнителният директор на Левски Даниел Боримиров говори пред медиите след загубената Суперкупа на „сините“ от ЦСКА. Според него е имало нещп нередно в първите две попадения на „червените“, но така и не стана ясно какво точно има предвид бившия национал.

„Второто полувреме не отговорихме на агресията на ЦСКА. Не мога да кажа на какво го отдавам. За мен първите два гола на ЦСКА са съмнителни. Не съм гадател, за да кажа как ще се отрази тази загуба. Още не е дошло общото събрание, като дойде“, каза Боримиров.