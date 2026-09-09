Има ли задържани за палежите на автомобили в столичните квартали "Лагера" и "Хиподрума"?

Повече от 10 автомобила горяха тази нощ в столичните квартали "Лагера" и "Хиподрума". По неофициална информация има задържани.

Първите сигнали за запалени автомобили са подадени около 2.00 часа през нощта – първо от квартал "Хиподрума", малко след това и от "Лагера". И в двата квартала веднага пристигат екипи на пожарната и на полицията.

По думи на очевидци огнеборците бързо успяват да потушат пламъците. Пострадали хора няма, има нанесени само материални щети.

След безсънната нощ за жители на кварталите "Лагера" и "Хиподрума", на мястото на палежите и през деня във въздуха се усещаше натрапчива миризма на изгоряло. Семейният автомобил на Йоан Цончев се оказва в капана на огнената стихия.

Йоан Цончев: "Усещането беше все едно имаше земетресение навън, не мога да ви го опиша по друг начин. Дъщеря ми отвори прозореца, извика ни, събуди ни, беше доста травматично цялото преживяване, аз в бързината напълних две кофи с вода, с идеята нещо да направя, обаче един от съседите ме посъветва да не излизам, защото не е безопасно."

Силният шум буди и други жители на квартала. Някои дори разказват, че пламъците са стигали на височина 2 - 3 метра.

Валентин Голев: "Чух силни гърмежи и, излизайки на терасата, забелязах, че четирите автомобила, които са зад мен горят, слязох долу и забелязах, че в дълбочина има още 2 автомобила, които горят, което ме наведе на мисълта, че това не е случайно, има човешка намеса." Стефан Геков: "Това, което чух от свидетелски показания на деца, които са видели и заснели събитието, казаха пред полицаите, че са забелязали тийнейджъри, две момичета и 1 - 2 момчета, които са носели запалителна течност и са залели автомобилите и са ги запалили."

На място веднага пристигат няколко екипа на пожарната. Въпреки бързите действия обаче част от колите напълно изгарят и от тях остава само ламарина.

Стефан Геков: "За около 10 - 15 минути се справиха. Имаше доста хвърчащи обекти от електрически автомобили." Валентин Голев: "Гърмяха постоянно и имаше опасност да хвърчат отломки и да запалят блоковете."

За щастие пострадали няма въпреки непосредствената близост на огъня до съседните сгради.

Цвета Николаева, кмет на район "Красно село": "От наша страна могат да се отстранят материалните щети, които са нанесени по инфраструктурата и респективно дърветата, тъй като има доста обгорели дървета. Добрата новина е, че има задържани, има някаква последователност на действията, която най-вероятно ще разгадае какво точно се е случило и какъв е бил умисълът на това деяние."

снимки: БГНЕС

От СДВР заявиха за БНТ, че причините за случилото се все още се изясняват. Работи се и по версията за умишлен палеж.

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