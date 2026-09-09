БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Наталия Ефремова: Кабинетът подготвя социален пакет,...
Чете се за: 05:37 мин.
Шофьорът, подсъдим за смъртта на 12-годишната Сияна,...
Чете се за: 02:05 мин.
Премиерът Радев: Големият въпрос, който постави 11...
Чете се за: 02:45 мин.
25 години по-късно: Светът си спомня за атентатите на 11...
Чете се за: 01:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Има ли задържани за палежите на автомобили в столичните квартали "Лагера" и "Хиподрума"?

Дарина Ангелова, стажант-репортер от Дарина Ангелова, стажант-репортер
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:45 мин.
У нас
Запази
Снимка: БГНЕС
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Повече от 10 автомобила горяха тази нощ в столичните квартали "Лагера" и "Хиподрума". По неофициална информация има задържани.

Първите сигнали за запалени автомобили са подадени около 2.00 часа през нощта – първо от квартал "Хиподрума", малко след това и от "Лагера". И в двата квартала веднага пристигат екипи на пожарната и на полицията.

По думи на очевидци огнеборците бързо успяват да потушат пламъците. Пострадали хора няма, има нанесени само материални щети.

След безсънната нощ за жители на кварталите "Лагера" и "Хиподрума", на мястото на палежите и през деня във въздуха се усещаше натрапчива миризма на изгоряло. Семейният автомобил на Йоан Цончев се оказва в капана на огнената стихия.

Йоан Цончев: "Усещането беше все едно имаше земетресение навън, не мога да ви го опиша по друг начин. Дъщеря ми отвори прозореца, извика ни, събуди ни, беше доста травматично цялото преживяване, аз в бързината напълних две кофи с вода, с идеята нещо да направя, обаче един от съседите ме посъветва да не излизам, защото не е безопасно."

Силният шум буди и други жители на квартала. Някои дори разказват, че пламъците са стигали на височина 2 - 3 метра.

Валентин Голев: "Чух силни гърмежи и, излизайки на терасата, забелязах, че четирите автомобила, които са зад мен горят, слязох долу и забелязах, че в дълбочина има още 2 автомобила, които горят, което ме наведе на мисълта, че това не е случайно, има човешка намеса."

Стефан Геков: "Това, което чух от свидетелски показания на деца, които са видели и заснели събитието, казаха пред полицаите, че са забелязали тийнейджъри, две момичета и 1 - 2 момчета, които са носели запалителна течност и са залели автомобилите и са ги запалили."

На място веднага пристигат няколко екипа на пожарната. Въпреки бързите действия обаче част от колите напълно изгарят и от тях остава само ламарина.

Стефан Геков: "За около 10 - 15 минути се справиха. Имаше доста хвърчащи обекти от електрически автомобили."

Валентин Голев: "Гърмяха постоянно и имаше опасност да хвърчат отломки и да запалят блоковете."

За щастие пострадали няма въпреки непосредствената близост на огъня до съседните сгради.

Цвета Николаева, кмет на район "Красно село": "От наша страна могат да се отстранят материалните щети, които са нанесени по инфраструктурата и респективно дърветата, тъй като има доста обгорели дървета. Добрата новина е, че има задържани, има някаква последователност на действията, която най-вероятно ще разгадае какво точно се е случило и какъв е бил умисълът на това деяние."

снимки: БГНЕС

От СДВР заявиха за БНТ, че причините за случилото се все още се изясняват. Работи се и по версията за умишлен палеж.

Вижте още в прякото включване на Дарина Ангелова, стажант-репортер

#квартал "Хиподрума" #"Лагера" #запалени коли #запалени автомобили #изгорели автомобили #изгорели коли

Последвайте ни

ТОП 24

С 10 градуса надолу: Захлаждане, гръмотевични бури и значителни валежи от неделя
1
С 10 градуса надолу: Захлаждане, гръмотевични бури и значителни...
При заплата от 860 евро: Недостиг на инспектори затруднява организацията на изпитите за шофьори
2
При заплата от 860 евро: Недостиг на инспектори затруднява...
Потопено село с джамия, църква и къщи разкри падането на нивото на водата в язовир в Източна Турция
3
Потопено село с джамия, църква и къщи разкри падането на нивото на...
Двама лекари са задържани във връзка със смъртта на гръцкия певец Йоргос Мазонакис
4
Двама лекари са задържани във връзка със смъртта на гръцкия певец...
"Биха ме с палки, изгориха ми ръцете": От 3 до 10 г. затвор грозят биячите на 70-годишен мъж, вързан и ограбен в дома си
5
"Биха ме с палки, изгориха ми ръцете": От 3 до 10 г....
Министър Вълчев към училищните директори: Търсете диалог със семействата и ясни правила в училище
6
Министър Вълчев към училищните директори: Търсете диалог със...

Най-четени

Банда от над 10 младежи нападнаха свой връстник в центъра на Пловдив, горили го със запалки
1
Банда от над 10 младежи нападнаха свой връстник в центъра на...
Председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен пристига на двудневно посещение в Гренландия
2
Председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен пристига на двудневно...
Полицията в Генерал Тошево задържа 74-годишен мъж за побой над дете
3
Полицията в Генерал Тошево задържа 74-годишен мъж за побой над дете
От днес по 50 евроцента на час: Въвеждат платено паркиране в центъра на Девин
4
От днес по 50 евроцента на час: Въвеждат платено паркиране в...
Гледайте по БНТ 3 финала на световното първенство по Сока 6
5
Гледайте по БНТ 3 финала на световното първенство по Сока 6
Екзитпол: "Алтернатива за Германия" печели с над 44% вота в провинция Саксония-Анхалт
6
Екзитпол: "Алтернатива за Германия" печели с над 44% вота...

Още от: Криминално

Синтетичният убиец на пазара на дрога - как една доза фентанил може да доведе до смърт за минути
Синтетичният убиец на пазара на дрога - как една доза фентанил може да доведе до смърт за минути
Задържан е един човек за палежите на 13 автомобила в „Лагера“ и „Хиподрума“ Задържан е един човек за палежите на 13 автомобила в „Лагера“ и „Хиподрума“
Чете се за: 01:45 мин.
52-годишен мъж с амфетамин и 600 пликчета за дози е задържан в Лом 52-годишен мъж с амфетамин и 600 пликчета за дози е задържан в Лом
Чете се за: 01:05 мин.
"Биха ме с палки, изгориха ми ръцете": От 3 до 10 г. затвор грозят биячите на 70-годишен мъж, вързан и ограбен в дома си "Биха ме с палки, изгориха ми ръцете": От 3 до 10 г. затвор грозят биячите на 70-годишен мъж, вързан и ограбен в дома си
7433
Чете се за: 04:02 мин.
От полицията за случая с битото дете в Пловдив: Не е потвърдено, че е горено със запалка От полицията за случая с битото дете в Пловдив: Не е потвърдено, че е горено със запалка
Чете се за: 01:27 мин.
При акция на ГДБОП: Разбиха депо за наркотици в София (СНИМКИ) При акция на ГДБОП: Разбиха депо за наркотици в София (СНИМКИ)
Чете се за: 01:30 мин.

Водещи новини

Наталия Ефремова: Кабинетът подготвя социален пакет, насочен към семействата
Наталия Ефремова: Кабинетът подготвя социален пакет, насочен към...
Чете се за: 05:37 мин.
У нас
Бащата на Сияна: Експертизата умишлено се бави и целта е шофьорът да излезе на свобода Бащата на Сияна: Експертизата умишлено се бави и целта е шофьорът да излезе на свобода
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
Обявиха частично бедствено положени заради пожара в село Димовци Обявиха частично бедствено положени заради пожара в село Димовци
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Президентът Илияна Йотова за филма, посветен на Йорданка Христова: Заглавието му трябваше да бъде „Любов“ Президентът Илияна Йотова за филма, посветен на Йорданка Христова: Заглавието му трябваше да бъде „Любов“
Чете се за: 03:35 мин.
У нас
УС на БНТ категорично отхвърля опитите професионално програмно...
Чете се за: 05:25 мин.
У нас
6 минути мълчание в САЩ за жертвите на атентатите на 11 септември
Чете се за: 03:02 мин.
По света
Израелската армия унищожи подземна база на "Хизбула" в...
Чете се за: 02:42 мин.
По света
12 души са ранени при руски удари срещу бензиностанции в Киев
Чете се за: 00:47 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ