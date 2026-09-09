България стартира Евроволей с категорично 3:0 над Северна Македония пред препълнената "Арена София“

Световният вицешампион България започна по отличен начин участието си на eвропейското първенство по волейбол за мъже. Възпитаниците на Джанлоренцо Бленджини се наложиха категорично с 3:0 (25:17, 25:19, 25:18) над Северна Македония в първия си двубой от група В на Евроволей 2026.

Националите получиха мощна подкрепа от препълнената "Арена София“, а още преди първия сервис настроението по трибуните беше повишено от специална шоу програма с гайди.

Северна Македония започна малко по-уверено и взе лек аванс в началните разигравания, но България бързо намери своя ритъм и изравни при 5:5. Постепенно началният удар на „лъвовете“ започна да създава сериозни проблеми на противниковото посрещане и домакините обърнаха до 7:5.

Симеон Николов се превърна в основна фигура още в началото. Българският разпределител направи впечатляваща серия от сервис, а националите започнаха да диктуват темпото. По-късно и Александър Николов затрудни сериозно съперника от начален удар, като България отвори преднина при 19:15.

След прекъсването Симеон Николов продължи да тормози съперника от сервис. Българският разпределител реализира три поредни точки директно от начален удар и помогна на "лъвовете“ да увеличат аванса си до 8:5. Серията му приключи с грешка при следващия сервис за 8:6.

България продължи да диктува събитията на полето, а Александър Николов се включи с отлична серия от начален удар. Сервисът на българския посрещач затрудни сериозно противниковото посрещане и позволи на "лъвовете“ да се откъснат при 19:15. Натрупаната разлика принуди Северна Македония да използва нов таймаут в опит да прекъсне устрема на домакините.

В заключителната фаза на първата част световните вицешампиони бяха категорични. Освен сервиса, на много високо ниво заработи и българската блокада, а Северна Македония не намери начин да спре устрема на домакините. "Лъвовете“ затвориха първия гейм с убедителното 25:17.

Съперникът показа по-различно лице във втората част. Северна Македония се възползва от няколко колебливи отигравания на българския тим и след успешно оспорване стигна до преднина от 8:5.

Отговорът на България не закъсня. Националите подобриха ефективността си в нападение, а при нова серия от сервис на Симеон Николов обърнаха до 9:8. Този път обаче гостите останаха близо в резултата и двата отбора продължиха точка за точка. При 15:15 равенството все още се запазваше, преди успешна атака на Петков през центъра да върне минималния аванс на България.

Истинската разлика отново се видя в решителните разигравания. „Лъвовете“ поведоха с 20:18, принуждавайки Северна Македония да използва втория си таймаут, а след прекъсването българската атака заработи на още по-високи обороти. Съперникът не издържа на натиска и България спечели втората част с 25:19, за да се доближи само на гейм от крайния успех.

Началото на третата част повтори сценария от предходната. Двата състава стигнаха до 5:5, след което Северна Македония спечели две последователни точки и поведе със 7:5. Мартин Атанасов проби защитата на съперника за 7:6, а след това Симеон Николов за пореден път демонстрира силата на началния си удар и с ас възстанови равенството.

Това се оказа и преломният момент в гейма. България пое инициативата и постепенно превърна равностойната до този момент част в едностранна. Симеон Николов отново беше неудържим от сервис, а Северна Македония не намери решение срещу началния удар на българския разпределител. Преднината набъбна до 20:13 и победата вече изглеждаше въпрос на време.

"Лъвовете“ не позволиха отпускане и стигнаха до шест мачбола при 24:18. Александър Николов затрудни максимално противниковото посрещане с мощен начален удар, след което последва атака през центъра. Алекс Грозданов завърши последното разиграване за 25:18 и сложи точка на двубоя.

Така България даде силна заявка още на старта на домашното Европейско първенство - 3:0 срещу Северна Македония, три спечелени гейма без излишна драма и демонстрация на едно от основните оръжия на този отбор - мощния начален удар.

Лидерът на България Александър Николов бе най-резултатен от всички с 19 точки, а Денислав Бърдаров добави 15 за победата. По 7 реализираха Симеон Николов и Илия Петков, като разпределителят направи и забележителните 7 аса в мача. За тима на Република Северна Македония Никола Гиоргиев завърши с 8 точки.









