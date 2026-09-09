Кралски особи, политици, дипломати и стотици хиляди граждани си взеха последно сбогом с краля на Норвегия Харалд V.

През целия ден продължиха церемониите, които отбелязват кулминацията на неколкодневния национален траур след смъртта на монарха в края на миналия месец.

Харалд V почина на 89-годишна възраст след 35 години на трона. Той считаше службата си за пожизнено задължение и отказваше да абдикира, въпреки серия от здравословни проблеми през годините.

Сред присъстващите на погребението бяха кралските семейства на скандинавските страни, кралските двойки на Испания, Белгия и Нидерландия и британският престолонаследник принц Уилям. Сред официалните лица, които отдадоха последна почит, беше украинският президент Володимир Зеленски.

снимки: БТА