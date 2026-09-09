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С 21 топовни салюта: Норвегия се прощава с "краля на народа" Харалд V

Диана Симеонова от Диана Симеонова
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Норвегия погребва крал Харалд V. Монархът считаше службата си за задължение до гроб и отказваше да абдикира въпреки серия от здравословни проблеми през годините. Той почина на 28 август на 89-годишна възраст. Стотици хиляди са в Осло за погребението. Учениците пропускат часовете, за да присъстват. Осигуряването на събитието е най-мащабната планирана операция в историята на норвежката полиция. Как норвежците ще запомнят обичания си крал в продължение на 35 години?

Шпалир от наполовина свалени знамена пред Кралския дворец в Осло. Хора от цялата страна се стекоха в параклиса на двореца да отдадат последна почит на обичания си крал Харалд V.

Площадът отпред е осеян с флагчета, цветя, снимки, рисунки и ръчно написани послания, събрали спомените на норвежците за техния "Крал на народа". Запален рибар, природозащитник и активен ветроходец до дълбока старост, Харалд беше не само крал, но и изключително близка до народа си фигура, с културно значение, сходно с това на покойната кралица Елизабет II в Обединеното кралство.

Корнелия Колстад: "За мен беше много важно да дойда, да оставя цветя и да си взема сбогом. Знам, че той винаги ще е тук с нас. Беше велик крал. Беше сякаш съвкупност от дядовците ни."

Хайди Грасмир: "Искахме да отдадем почитта си към краля, който беше на трона през по-голяма част от живота ни, въпреки че аз си спомням възкачването му на трона. Беше толкова близо до хората, затова е толкова специален за нас."

Поклонението пред тленните останки на монарха беше отворено до 19 часа вечерта снощи преди да започне подготовката за погребалната служба в катедралата на Осло днес следобед.

Преди вратите да затворят, пред ковчега на монарха се поклониха над 46 хиляди души от цяла Норвегия. Много други желаещи трябваше да бъдат върнати.

Бенгт Хаген: "Не мислехме, че ще успеем. Ще бъдем може би от последните, които ще видят ковчега и оценяваме това, чувстваме се дори малко специални."

21 топовни салюта ще придружат краля в последния му път. Погребалната служба в Катедралата на Осло ще започне в 13 часа местно време с минута мълчание в цяла Норвегия. Очаква се на нея да присъстват членове на европейските кралски фамилии, както и държавни глави от цял свят.

Кралят ще бъде погребан на частна церемония в криптата на църквата на замъка Акершус. Издигане обратно на знамената и топовни салюти ще приветстват новия крал Хокон Осми.

#норвежкият крал Харалд V #Осло #погребение

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