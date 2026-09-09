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В Норвегия погребват крал Харалд

Диана Симеонова от Диана Симеонова
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В Норвегия погребват крал Харалд
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Норвегия погребва крал Харалд, който почина на 28 август на 89-годишна възраст.

Вчера беше последният ден, в който норвежците можеха да отдадат последна почит пред тленните останки на краля в параклиса на Кралския дворец в Осло.

Хиляди хора вече оставиха там цветя, свещи, знамена и написани на ръка послания.

На погребалната служба в катедралата на Осло ще присъстват членове на европейските кралски фамилии, държавни глави и други високопоставени предствители от цял свят. Кралят ще бъде изпратен с 21 топовни салюта. Погребението ще се състои в тесен семеен кръг в църквата на замъка Акершус.

#норвежкият крал Харалд V #погребение #поклонение

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