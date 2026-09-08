Арестуван за саботажи в Германия: Заподозреният е противник на изкопаемите горива

Германската полиция задържа 48-годишен заподозрян за серия саботажни действия срещу електрическата мрежа на страната.

Той е бил арестуван край топлоелектрическата централа „Вайсвайлер“, на около 50 километра западно от Кьолн. По-рано властите получиха писма, с които се поемаше отговорност за нападения срещу подстанции в три германски провинции. Като мотив се посочваше несъгласие с използването на изкопаеми горива.

Заподозреният Даниел Ве е роден в малко градче в Северен Рейн-Вестфалия. При задържането си е носил взривни устройства, но не е оказал съпротива. Открита е и палатка, в която е имало още взривни материали. Следователите продължават да събират доказателства и да проверяват за други заложени заряди.