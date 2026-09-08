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Два хеликоптера се включиха в спасителна акция: Паднал е делтапланерист край хижа "Соколна" в Стара планина (ВИДЕО)

bnt avatar logo от Екип на "По света и у нас"
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Снимка: Противопожарната служба - област Пловдив
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Два хеликоптера се включиха в спасителна акция на паднал делтапланерист край хижа "Соколна" в Стара планина.

Инцидентът е станал по време на състезание, а по първоначални данни пострадалият е китайски гражданин.

Сигналът е подаден на тел. 112, като въпреки тежкия терен - първият планински спасител е успял да стигне до мъжа малко след 15:10 ч. Заради спецификата на мястото обаче, транспортирането му е изключително сложно. Към локацията продължават да пътуват наземни екипи, на които ще им отнеме поне 2 часа да се доберат до там пеша.

Именно затова е взето решение в спасителната акция да се включат военен и медицински хеликоптер.

Екипаж от 24-а авиобаза – Крумово излита в 18,51 ч. с хеликоптер "Bell 206", за да се включи в издирването в района на връх Голям Кадемлия от масива Триглав в Стара планина.

По-късно е вдигната и въздушната линейка.

Цялата операция се координира от областния управител на Стара Загора доц. Калоян Дамянов, който поддържа постоянна връзка със службите.

Междувременно от областната управа уточниха, че обстановката в останалата част на региона е спокойна. Големият пожар край полигон „Змейово“ вече е напълно загасен и общините не съобщават за други извънредни ситуации.

Очаква се повече яснота за състоянието на чужденеца след приключване на акцията.

По темата работиха: Иван Янев и Росица Колева

#хижа Соколна #издирване #парапланерист #Стара планина #Спасителна операция

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