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Спад на резултатите по PISA: Всеки втори 15-годишен е под базовото ниво по четене и математика

Мая Димитрова от Мая Димитрова
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Спад в резултатите на българските ученици в класацията PISA. 58% от 15-годишните са под базовото ниво по четене. За първи път резултатите са толкова ниски. Има спад и по математика. Така се запазва тенденцията българските ученици да постигат резултати под средното ниво на едно от най-авторитетните международни изследвания на грамотността PISA. То се провежда на всеки 3 години от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие и оценява способността на 15-годишните ученици да прилагат знанията и уменията си в реални ситуации в три ключови области - природни науки, четене и математика.

Нашите ученици по природни науки имат 421 точки, по четене - 387 точки, а по математика - 405 точки.

Над 58% от 15-годишните ученици са под базовото равнище по четене. Това означава, че не притежават умения да разбират текст, да намират информация и да разсъждават върху прочетеното. Това е най-ниският резултат от 2001 година досега. Преди 3 години процентът на функционално неграмотните при четенето с разбиране беше 53%, а преди 10 години – 41%.

Проф. Георги Вълчев, министър на образованието: "Тези резултати показват, че макар през времето да беше много направено, реформирайки българската образователна система, в нея са допускани и грешки."

Математиката е другата област, в която по-голямата част от учениците са функционално неграмотни. Над 57% не могат, например, да сравнят общото разстояние по два маршрута или да преизчислят цена в друга валута. През 2015 г. този процент е бил 42%.

Не се променят резултатите при природните науки. Учениците имат същия брой точки, както преди 3 години. Но расте процентът на тези, които не покриват базовото ниво – близо 48%. Те не могат да разпознаят правилното обяснение на познати научни явления и да определят дали дадено заключение е вярно.

Министерство на образованието предлага комплекс от мерки, за да се справи с негативните резултати.

"Училището, освен да обучава, трябва и да възпитава. С помощта на семейството, разбира се. Ето защо ще се опитаме да усилим тези негови функции, без, разбира се, да позволяваме, както беше в далечното минало, идеологизацията да превземе учебните предмети, учебното съдържание", каза министър Вълчев.

Освен върху дисциплината и възпитанието на учениците, МОН обмисля да променят модела – парите следват ученика.

#функционално неграмотни #PISA 2025 #лоши резултати

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