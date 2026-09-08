БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Премиерът Радев: Ще има дълбоки структурни реформи,...
Чете се за: 03:07 мин.
Министърът на образованието след резултатите от PISA...
Чете се за: 04:35 мин.
ГЕРБ няма да издигне кандидати за президент и...
Чете се за: 00:30 мин.
Няма да бъде обжалвана мярката на 17-годишно момче,...
Чете се за: 01:12 мин.
Любо Ганев: У дома и стените помагат, публиката ще бъде...
Чете се за: 06:55 мин.
Гл. комисар Александър Джартов: Около 25% по-малко са...
Чете се за: 09:32 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Министърът на образованието след резултатите от PISA 2025: Задълбочава се образователното неравенство у нас

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 04:35 мин.
У нас
Запази
Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Министерството на образованието и науката представя данните за България от PISA 2025, основните изводи от тях и следващите стъпки за подобряване на образователните резултати.

PISA оценява способността на 15-годишните ученици да прилагат знанията и уменията си в реални ситуации в три ключови области - природни науки, четене и математика. В този цикъл водеща област е природонаучната грамотност.

Международното изследване се провежда от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, като в PISA 2025 участват ученици от 91 държави.

"За поредна година резултатите не са добри. Имаме спад и по математика, и по четене. Резултатите показват едно – в българския образователен модел има проблем", каза проф. Георги Вълчев при представянето на резултатите.

Не искаме да припишем тези слаби резултати на предишни управления на МОН, посочи министърът.

"Трябва да започнем да говорим открито и честно за проблемите, които са се натрупали. Резултатите показват, че продължава да се задълбочава образователното неравенство в България, че в много училища в България, особено там, където имаме много социално уязвими групи, учениците са предимно от такива семейства, имаме проблем с елементарната грамотност дори. А затова в следващите месеци ще предложим серии от мерки. Разбира се, ще ги обсъдим, за да намерим най-точните, най-верните решения и те ще бъдат насочени в няколко ключови области. Една от тях, разбира се, е промяната на принципа „парите следват ученика“. Премиерът беше много ясен, когато даде този анонс към българското общество, защото това беше една формула, която целеше да създаде конкуренция между българските училища. Дори имаше период, в който районирането беше премахнато и това доведе до изключително големи изкривявания в системата. Имаме проблем с елементарната грамотност дори. Ще предложим серия от мерки, за да намерим най-точните решения."

PISA се организира от 2000 г. и е едно от най-важните изследвания за развитието на образованието в света. Изследването PISA е разработено от международен екип от образователни експерти. Тестът се организира през три или четири години, като обхваща три познавателни области: четене, математика и природни науки. Във всеки етап акцентът се поставя върху една област, а другите две са представени по-общо, като обикновено се съчетават и с други компетентности, необходими за съвременния свят.

Просветният министър заяви, че учителят трябва да се чувства защитен и да може да работи спокойно, да се отчитат обективно неговите резултати. Трябва "да върнем фокуса върху ученика", добави той и акцентира върху единен подход при оценяването, така че да се отчитат както слабите, така и силните страни на ученика.

Обогатяване на предлагането на извънкласните дейности и възможности за спорт също са сред мерките. Вълчев обърна внимание и на необходимостта от промяна на учебните програми. Според него децата имат нужда от вдъхновение, от можещи и знаещи учители.

По думите му училището, освен да обучава, трябва и да възпитава, с помощта на семейството, което е основната клетка, където възпитанието започва още с раждането на самото дете.

"Ще направим промени и в начина на допълнително обучение на педагогическите ни кадри", каза още той.

Заместник-министърът на образованието Таня Панчева увери, че МОН няма да се крие и да омаловажава тези резултати.

"За нас те са изключително ценни и ни дават много добър поглед. PISA не измерва знанията на нашите ученици, а измерва доколко тези знания те могат да ги приложат в реалния живот", посочи тя.

#PISA 2025 #функционална грамотност #МОН

Последвайте ни

ТОП 24

Слънчево ще бъде през следващите дни, от четвъртък започват валежи
1
Слънчево ще бъде през следващите дни, от четвъртък започват валежи
Корабоплаването по Дунав вероятно ще бъде възстановено едва в края на септември
2
Корабоплаването по Дунав вероятно ще бъде възстановено едва в края...
Цени от над 1,90 евро за дизел през следващата седмица прогнозират от бранша
3
Цени от над 1,90 евро за дизел през следващата седмица прогнозират...
Как делфините в Черно море се адаптират към войната и затоплянето?
4
Как делфините в Черно море се адаптират към войната и затоплянето?
За Турция е пътувал камионът с 340 кг дрога на стойност над 15 млн. евро
5
За Турция е пътувал камионът с 340 кг дрога на стойност над 15 млн....
Кога ще се реши проблемът с глутниците кучета в София?
6
Кога ще се реши проблемът с глутниците кучета в София?

Най-четени

Доживотен затвор за шофьора на автобуса, причинил смъртта на двамата полицаи в Бургас
1
Доживотен затвор за шофьора на автобуса, причинил смъртта на...
Председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен пристига на двудневно посещение в Гренландия
2
Председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен пристига на двудневно...
Прокуратурата разследва родителите на 6-годишно дете, паднало от тротинетка във Велинградско
3
Прокуратурата разследва родителите на 6-годишно дете, паднало от...
Двойно убийство и самоубийство в Исперих
4
Двойно убийство и самоубийство в Исперих
Полицията в Генерал Тошево задържа 74-годишен мъж за побой над дете
5
Полицията в Генерал Тошево задържа 74-годишен мъж за побой над дете
Гледайте по БНТ 3 финала на световното първенство по Сока 6
6
Гледайте по БНТ 3 финала на световното първенство по Сока 6

Още от: Общество

"Малките големи герои": МВР отличи деца, проявили смелост и гражданска отговорност
"Малките големи герои": МВР отличи деца, проявили смелост и гражданска отговорност
Патриарх Даниил: Рождеството на Пресвета Богородица е празник на вярата, надеждата и неотслабната молитва Патриарх Даниил: Рождеството на Пресвета Богородица е празник на вярата, надеждата и неотслабната молитва
Чете се за: 01:27 мин.
Гл. комисар Александър Джартов: Около 25% по-малко са пожарите през този сезон, през последните два дни имахме пик Гл. комисар Александър Джартов: Около 25% по-малко са пожарите през този сезон, през последните два дни имахме пик
Чете се за: 09:32 мин.
Корабоплаването по Дунав вероятно ще бъде възстановено едва в края на септември Корабоплаването по Дунав вероятно ще бъде възстановено едва в края на септември
7105
Чете се за: 02:10 мин.
Обявяват резултатите от оценяването на учениците - PISA 2025 Обявяват резултатите от оценяването на учениците - PISA 2025
Чете се за: 00:42 мин.
Малка Богородица е! Честваме Рождението на Божията майка Малка Богородица е! Честваме Рождението на Божията майка
Чете се за: 02:05 мин.

Водещи новини

Премиерът Радев: Ще има дълбоки структурни реформи, особено в службите за сигурност
Премиерът Радев: Ще има дълбоки структурни реформи, особено в...
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
ГЕРБ обвини управляващите в манипулация с дефицита в бюджета чрез прехвърлянето на разходи от 2026 г. в 2025 г. ГЕРБ обвини управляващите в манипулация с дефицита в бюджета чрез прехвърлянето на разходи от 2026 г. в 2025 г.
Чете се за: 03:12 мин.
У нас
Министърът на образованието след резултатите от PISA 2025: Задълбочава се образователното неравенство у нас Министърът на образованието след резултатите от PISA 2025: Задълбочава се образователното неравенство у нас
Чете се за: 04:35 мин.
У нас
ЦИК: Подготовката на предстоящите президентски избори върви по план според хронограмата ЦИК: Подготовката на предстоящите президентски избори върви по план според хронограмата
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
ГЕРБ няма да издигне кандидати за президент и вицепрезидент за...
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
В предизборната надпревара: Кои кандидати за "Дондуков" 2...
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
Скандал в Естония: Проверяват фирма, получила 70 млн. евро за...
Чете се за: 03:15 мин.
По света
Урсула фон дер Лайен и Антонио Коща: Кадрите от погребението на...
Чете се за: 02:15 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ