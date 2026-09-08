Слънчево време и днес, и утре

И в следобедните часове ще бъде предимно слънчево, с максимални температури между 27 и 32°, в София – около 29°, по Черноморието - между 25 и 27°. Вятърът ще бъде слаб до умерен, в югоизточните райони - от изток-североизток, в Североизточна България – от югоизток, на морския бряг – от изток.

През нощта вятърът навсякъде ще отслабне. В по-голямата част от страната ще бъде ясно, но в сутрешните часове в източните райони ще се развие ниска облачност. Минималните температури и утре ще останат в много широк интервал – от 8 до 17°, в София – около 14°, по Черноморското ни крайбрежие – от 15° до 20°, а максималните ще бъдат между 26° и 33°, в София – около 30°. Ще се задържи слънчево, но в часовете след обяд не са изключени превалявания, главно в планинските райони в Западна България. Вятърът ще е слаб, в източните райони – умерен, от изток-югоизток.

Слънчево ще бъде и на морския бряг с умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 25° и 28°. Температурата на морската вода е 24°-25°, а вълнението на морето ще бъде 3 бала.

В планините ще бъде предимно слънчево, но в масивите в Западна България в следобедните часове на места е възможно да превали. По високите части ще духа слаб северозападен вятър. Максималните температури в планинските ни курорти ще бъдат - от 20 на Алеко до 24° на Боровец.

В четвъртък и петък ще бъде слънчево, със слаб вятър и следобедни превалявания на отделни места в западната половина от страната. Дневните температури бавно ще се повишават и в петък ще достигат до 35°-36°.

През почивните дни се повишава вероятността за валежи и гръмотевици над Западна и Централна България, докато на изток ще остане предимно слънчево. Температурите в западната половина от страната ще се понижават и максималните в неделя ще са от 21°-22° в Западна България до 30°-32° в Югоизточна.