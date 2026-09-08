Инвестиции край Пловдив: Румен Радев присъства на откриване на нови мощности в китайски завод

Премиерът Румен Радев и министри от кабинета са на посещение в Тракия икономическа зона, най-бързо развиващият се в страната индустриален район.

Министър-председателят участва в официалното откриване на нови мощности в китайски завод за автомобилни части. Дружеството произвежда алуминиеви компоненти за водещи фирми в световната автомобилната индустрия.

По-късно премиерът ще присъства и на първата копка на предприятие за производство на физиологичен разтвор и медицински консумативи кай село Царацово.

Инвестицията се очаква да достигне 7 млн. евро, като се планира създаването на 35 нови работни места.

снимки: БТА

В края на посещението си в пловдивски регион днес, Румен Радев ще посети и обект на Околовръстния път, където на място ще провери напредъка по строителството.