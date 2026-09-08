БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
ГЕРБ няма да издигне кандидати за президент и...
Чете се за: 00:30 мин.
Няма да бъде обжалвана мярката на 17-годишно момче,...
Чете се за: 01:12 мин.
Любо Ганев: У дома и стените помагат, публиката ще бъде...
Чете се за: 06:55 мин.
Гл. комисар Александър Джартов: Около 25% по-малко са...
Чете се за: 09:32 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Инвестиции край Пловдив: Румен Радев присъства на откриване на нови мощности в китайски завод

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Запази
Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Премиерът Румен Радев и министри от кабинета са на посещение в Тракия икономическа зона, най-бързо развиващият се в страната индустриален район.

Министър-председателят участва в официалното откриване на нови мощности в китайски завод за автомобилни части. Дружеството произвежда алуминиеви компоненти за водещи фирми в световната автомобилната индустрия.

По-късно премиерът ще присъства и на първата копка на предприятие за производство на физиологичен разтвор и медицински консумативи кай село Царацово.

Инвестицията се очаква да достигне 7 млн. евро, като се планира създаването на 35 нови работни места.

снимки: БТА

В края на посещението си в пловдивски регион днес, Румен Радев ще посети и обект на Околовръстния път, където на място ще провери напредъка по строителството.

#икономическа зона #китайски завод #Нови мощности #Тракия #инвестиции #Румен Радев #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

Слънчево ще бъде през следващите дни, от четвъртък започват валежи
1
Слънчево ще бъде през следващите дни, от четвъртък започват валежи
Задържаха 33-годишна жена от Варна за убийство на бебе
2
Задържаха 33-годишна жена от Варна за убийство на бебе
Как делфините в Черно море се адаптират към войната и затоплянето?
3
Как делфините в Черно море се адаптират към войната и затоплянето?
Корабоплаването по Дунав вероятно ще бъде възстановено едва в края на септември
4
Корабоплаването по Дунав вероятно ще бъде възстановено едва в края...
За Турция е пътувал камионът с 340 кг дрога на стойност над 15 млн. евро
5
За Турция е пътувал камионът с 340 кг дрога на стойност над 15 млн....
Цени от над 1,90 евро за дизел през следващата седмица прогнозират от бранша
6
Цени от над 1,90 евро за дизел през следващата седмица прогнозират...

Най-четени

Доживотен затвор за шофьора на автобуса, причинил смъртта на двамата полицаи в Бургас
1
Доживотен затвор за шофьора на автобуса, причинил смъртта на...
Времето през септември: Най-високите температури ще са между 31° и 36°, а най-ниските – между 5° и 10°
2
Времето през септември: Най-високите температури ще са между...
Председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен пристига на двудневно посещение в Гренландия
3
Председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен пристига на двудневно...
Прокуратурата разследва родителите на 6-годишно дете, паднало от тротинетка във Велинградско
4
Прокуратурата разследва родителите на 6-годишно дете, паднало от...
Двойно убийство и самоубийство в Исперих
5
Двойно убийство и самоубийство в Исперих
Полицията в Генерал Тошево задържа 74-годишен мъж за побой над дете
6
Полицията в Генерал Тошево задържа 74-годишен мъж за побой над дете

Още от: Икономика

Цени от над 1,90 евро за дизел през следващата седмица прогнозират от бранша
Цени от над 1,90 евро за дизел през следващата седмица прогнозират от бранша
Пет летища в Индонезия бяха отворени, вулканът Кракатау продължава да е активен Пет летища в Индонезия бяха отворени, вулканът Кракатау продължава да е активен
Чете се за: 00:37 мин.
Септемврийското море: Оферти с намаление от 10 до 50% в хотелите край Варна Септемврийското море: Оферти с намаление от 10 до 50% в хотелите край Варна
Чете се за: 03:40 мин.
Всеки втори служител у нас страда от високо ниво на стрес Всеки втори служител у нас страда от високо ниво на стрес
Чете се за: 06:20 мин.
Българският туризъм: Уроците от миналото до днес Българският туризъм: Уроците от миналото до днес
Чете се за: 05:27 мин.
Дигитални умения: Обучават 2400 българи за работа с изкуствен интелект Дигитални умения: Обучават 2400 българи за работа с изкуствен интелект
Чете се за: 02:45 мин.

Водещи новини

ГЕРБ няма да издигне кандидати за президент и вицепрезидент за изборите на 25 октомври
ГЕРБ няма да издигне кандидати за президент и вицепрезидент за...
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Румен Радев: ГЕРБ имаше кандидати за всичко, явно времената се смениха Румен Радев: ГЕРБ имаше кандидати за всичко, явно времената се смениха
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
В предизборната надпревара: Кои кандидати за "Дондуков" 2 ще подкрепят парламентарните партии? В предизборната надпревара: Кои кандидати за "Дондуков" 2 ще подкрепят парламентарните партии?
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
Няма да бъде обжалвана мярката на 17-годишно момче, обвинено за убийството на Младежкия хълм Няма да бъде обжалвана мярката на 17-годишно момче, обвинено за убийството на Младежкия хълм
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Урсула фон дер Лайен и Антонио Коща: Кадрите от погребението на...
Чете се за: 02:15 мин.
По света
Продължава разследването за смъртта на едногодишното дете от Варна
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Скандал в Естония: Проверяват фирма, получила 70 млн. евро за...
Чете се за: 03:15 мин.
По света
Гл. комисар Александър Джартов: Около 25% по-малко са пожарите през...
Чете се за: 09:32 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ