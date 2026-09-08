Христо Янев подаде оставка

Христо Янев ще напусне поста старши треньор на ЦСКА след мача за Суперкупата на България срещу Левски. Това обяви самият той по време на пресконференцията преди двубоя. Младият наставник сподели, че за него най-важното нещо е клубът да върви напред и иска да спре веднъж завинаги атаките към него, които определи като грозни.

„Преди да започнете да ме разкъсвате с въпроси, искам да кажа нещо, което внимателно съм премислил - утре ще бъде последният ми мач начело на ЦСКА. Взимам това решение с оглед на войната, която се води срещу мен и срещу клуба, и която вкарва напрежение сред всички нас. Правя го с цел да изпълня с действия думите ми от първата пресконференция. Дойдох в ЦСКА, за да помогна на отбора да излезе от тежката ситуация“, каза Янев.

„Поглеждайки се в огледалото си задавам въпроса направи ли Янев нещо срещу клуба и отбора - категорично не. Атаките и обидите стават все по-силни. За мен няма нищо по-важно ЦСКА като клуб и отбор да е добре. Атаките не спират, обидите стават грозни. Това е нещо, което ме кара да забравя всички мои мечти, цели, които съм си поставил, всичко онова, за което съм се борил на заден план, и да покажа, че за мен няма нищо по-важно от това ЦСКА като клуб и като отбор да бъде добре. Надявам се по този начин да сваля напрежението от всички, да оставя всички хора да могат да си вършат работата по най-добрия начин, защото откакто съм в клуба от 2000-та година, за първи път виждам толкова добре организиран клуб отвътре. И толкова добре организирана атака отвън“, добави Янев.

