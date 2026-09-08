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Христо Янев подаде оставка

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Треньорът ще води ЦСКА за последно утре срещу Левски.

Христо Янев
Снимка: Startphoto.bg
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Христо Янев ще напусне поста старши треньор на ЦСКА след мача за Суперкупата на България срещу Левски. Това обяви самият той по време на пресконференцията преди двубоя. Младият наставник сподели, че за него най-важното нещо е клубът да върви напред и иска да спре веднъж завинаги атаките към него, които определи като грозни.

„Преди да започнете да ме разкъсвате с въпроси, искам да кажа нещо, което внимателно съм премислил - утре ще бъде последният ми мач начело на ЦСКА. Взимам това решение с оглед на войната, която се води срещу мен и срещу клуба, и която вкарва напрежение сред всички нас. Правя го с цел да изпълня с действия думите ми от първата пресконференция. Дойдох в ЦСКА, за да помогна на отбора да излезе от тежката ситуация“, каза Янев.

„Поглеждайки се в огледалото си задавам въпроса направи ли Янев нещо срещу клуба и отбора - категорично не. Атаките и обидите стават все по-силни. За мен няма нищо по-важно ЦСКА като клуб и отбор да е добре. Атаките не спират, обидите стават грозни. Това е нещо, което ме кара да забравя всички мои мечти, цели, които съм си поставил, всичко онова, за което съм се борил на заден план, и да покажа, че за мен няма нищо по-важно от това ЦСКА като клуб и като отбор да бъде добре. Надявам се по този начин да сваля напрежението от всички, да оставя всички хора да могат да си вършат работата по най-добрия начин, защото откакто съм в клуба от 2000-та година, за първи път виждам толкова добре организиран клуб отвътре. И толкова добре организирана атака отвън“, добави Янев.

„Най-много ме боли, че част от атаката идва от хора, които се бият в гърдите, че са от ЦСКА. Вие не сте от ЦСКА – казвам ви, да го знаете. Когато подписвах договор с клуба, не съм имал никакви изисквания за абсолютно нищо, въпреки това не спират да ме атакувах хора, за които съм работил с цялото си сърце и душа. За мое огромно съжаление ЦСКА бе в изключително тежко състояние и двата пъти, когато го поех. Колко хора биха се справили с такава ситуация и колко треньори отказаха? Поглеждам се в огледалото и се чудя кое е толкова лошото, което направих за тези 11 месеца. В момента отборът има реален шанс да се бори за титлата. В Европа отстранихме отбори, които са градени с години с десет месеца работа. И въпреки това има недоволни. Ако това, че аз не съм в ЦСКА обедини червената общност, ще се радвам“, сподели още младият наставник.

#Суперкупа на България по футбол за 2026 г. #ПФК ЦСКА София #Христо Янев

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