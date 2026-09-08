Ще има ли спасители на плажа през септември?

Лятото е към своя край, но топлото време през септември продължава да привлича летовници по плажовете на юг по морето.

След 15 септември обаче спасителните постове ще бъдат по-малко на брой.

Как ще се осигурява безопасността тогава и трябва ли да има санкции за плажуващите, които пренебрегват червения флаг и указанията на спасителите?

Плажовете до 15 септември трябва да бъдат обезопасени до максимална степен. Всички спасителни постове трябва да останат разкрити. След това започва поетапното закриване на спасителните постове към края на септември, това заяви в "Денят започва" Симеон Цветков - председател на Асоциацията за управление на морските плажове.

Това означава, че някои постове ще бъдат закрити. На тяхното място ще бъдат поставени знаци, че зоната е неохранявана, за да знаят хората, че не плажуват под опеката на спасители и да се насочат към охраняваните зони.

Към момента броят на спасителните постове е 11, като до края на месеца трябва да останат 2.

Симеон Цветков увери, че ако има голяма посещаемост на плажовете ще бъде запазен броят на спасителите до по-късно.

Спасителят Иван Георгиев отново напомни, че хората трябва да се вслушват в съветите на спасителите.

Вижте повече в прякото включване на Елеана Цанова