БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Любо Ганев: У дома и стените помагат, публиката ще бъде...
Чете се за: 06:55 мин.
Гл. комисар Александър Джартов: Около 25% по-малко са...
Чете се за: 09:32 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Ще има ли спасители на плажа през септември?

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
A+ A-
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Лятото е към своя край, но топлото време през септември продължава да привлича летовници по плажовете на юг по морето.

След 15 септември обаче спасителните постове ще бъдат по-малко на брой.

Как ще се осигурява безопасността тогава и трябва ли да има санкции за плажуващите, които пренебрегват червения флаг и указанията на спасителите?

Плажовете до 15 септември трябва да бъдат обезопасени до максимална степен. Всички спасителни постове трябва да останат разкрити. След това започва поетапното закриване на спасителните постове към края на септември, това заяви в "Денят започва" Симеон Цветков - председател на Асоциацията за управление на морските плажове.

Това означава, че някои постове ще бъдат закрити. На тяхното място ще бъдат поставени знаци, че зоната е неохранявана, за да знаят хората, че не плажуват под опеката на спасители и да се насочат към охраняваните зони.

Към момента броят на спасителните постове е 11, като до края на месеца трябва да останат 2.

Симеон Цветков увери, че ако има голяма посещаемост на плажовете ще бъде запазен броят на спасителите до по-късно.

Спасителят Иван Георгиев отново напомни, че хората трябва да се вслушват в съветите на спасителите.

Вижте повече в прякото включване на Елеана Цанова

#спасителни пунктове #краят на сезона #спасители на плажа

Последвайте ни

ТОП 24

Слънчево ще бъде през следващите дни, от четвъртък започват валежи
1
Слънчево ще бъде през следващите дни, от четвъртък започват валежи
Задържаха 33-годишна жена от Варна за убийство на бебе
2
Задържаха 33-годишна жена от Варна за убийство на бебе
Броят на делфините в българските териториални води на Черно море се е увеличил значително
3
Броят на делфините в българските териториални води на Черно море се...
За Турция е пътувал камионът с 340 кг дрога на стойност над 15 млн. евро
4
За Турция е пътувал камионът с 340 кг дрога на стойност над 15 млн....
Кога ще се реши проблемът с глутниците кучета в София?
5
Кога ще се реши проблемът с глутниците кучета в София?
Шофьорът на камиона с близо 340 кг наркотици остава в ареста
6
Шофьорът на камиона с близо 340 кг наркотици остава в ареста

Най-четени

Доживотен затвор за шофьора на автобуса, причинил смъртта на двамата полицаи в Бургас
1
Доживотен затвор за шофьора на автобуса, причинил смъртта на...
Времето през септември: Най-високите температури ще са между 31° и 36°, а най-ниските – между 5° и 10°
2
Времето през септември: Най-високите температури ще са между...
Председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен пристига на двудневно посещение в Гренландия
3
Председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен пристига на двудневно...
Прокуратурата разследва родителите на 6-годишно дете, паднало от тротинетка във Велинградско
4
Прокуратурата разследва родителите на 6-годишно дете, паднало от...
Двойно убийство и самоубийство в Исперих
5
Двойно убийство и самоубийство в Исперих
Полицията в Генерал Тошево задържа 74-годишен мъж за побой над дете
6
Полицията в Генерал Тошево задържа 74-годишен мъж за побой над дете

Още от: Регионални

Влак блъсна кола с четирима младежи край Исперих
Влак блъсна кола с четирима младежи край Исперих
Как Община Елин Пелин се бори с демографската кризата? Как Община Елин Пелин се бори с демографската кризата?
Чете се за: 05:00 мин.
Гл. комисар Александър Джартов: Около 25% по-малко са пожарите през този сезон, през последните два дни имахме пик Гл. комисар Александър Джартов: Около 25% по-малко са пожарите през този сезон, през последните два дни имахме пик
Чете се за: 09:32 мин.
Корабоплаването по Дунав вероятно ще бъде възстановено едва в края на септември Корабоплаването по Дунав вероятно ще бъде възстановено едва в края на септември
Чете се за: 02:17 мин.
Кметът на с. Антон: Спокойна е засега обстановката около пожара над селото, очаква се той да се активизира отново Кметът на с. Антон: Спокойна е засега обстановката около пожара над селото, очаква се той да се активизира отново
Чете се за: 03:00 мин.
Септемврийското море: Оферти с намаление от 10 до 50% в хотелите край Варна Септемврийското море: Оферти с намаление от 10 до 50% в хотелите край Варна
Чете се за: 03:40 мин.

Водещи новини

Антонио Коща и Урсула фон дер Лайен: Кадрите от погребението на Ратко Младич в Белград бяха шокиращи
Антонио Коща и Урсула фон дер Лайен: Кадрите от погребението на...
Чете се за: 02:15 мин.
По света
Гл. комисар Александър Джартов: Около 25% по-малко са пожарите през този сезон, през последните два дни имахме пик Гл. комисар Александър Джартов: Около 25% по-малко са пожарите през този сезон, през последните два дни имахме пик
Чете се за: 09:32 мин.
У нас
Цени от над 1,90 евро за дизел през следващата седмица прогнозират от бранша Цени от над 1,90 евро за дизел през следващата седмица прогнозират от бранша
Чете се за: 03:35 мин.
У нас
Италия преживя най-горещото си лято от 1950 г. насам (СНИМКИ) Италия преживя най-горещото си лято от 1950 г. насам (СНИМКИ)
Чете се за: 02:27 мин.
По света
Обявяват Инициативния комитет, който ще подкрепи Илияна Йотова и...
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
ЕК проверява Естония за провалени доставки на оръжие за Украйна
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Септемврийското море: Оферти с намаление от 10 до 50% в хотелите...
Чете се за: 03:40 мин.
У нас
Малка Богородица е! Честваме Рождението на Божията майка
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ