Цени от над 1,90 евро за дизел през следващата седмица прогнозират от бранша

Цена на дизела по колонките от 1,90-1,95 евро за литър още следващата седмица прогнозират от Асоциация на търговците, производителите, вносителите и превозвачи на горива. За съжаление геополитическите рискове през пазара на горивата остават,каза още в "Денят започва" Димитър Хаджидимитров.

Димитър Хаджидимитров, Асоциация на търговците, производителите, вносителите и превозвачи на горива: "За пореден път ще кажа, че не съм голям оптимист. Ситуацията от последния път не е само, че не се е нормализира, но дори се задълбочава. Виждаме, че последните седмици цената скочи близо с 6-7 цента на бензин и на дизела. Аз очаквам това да продължи и да виждаме рекордни стойности. Дори за дизела, колкото и да ми е неприятно, ще каза, че цената следваща седмица ще бъде над 1,90. Ако няма някаква промяна на пазарите. - Може да стигне, да мине 2 евро, така ли? Ами да не казвам 2 евро, но ще бъдем вече в тази позиция 1,95, така да го кажем дизела, още следваща седмица."

В същото време печалата на рафинериите за готови продукти, известна и като "крак спред", е на още по-рекордни нива.

"Няма достатъчно рафиниращи мощности в световен мащаб, запасите са на много ниски нива и това ще отнеме доста време, докато се възстанови тази ситуация. Нефт има достатъчно, няма рафиниращи мощности, които да работят. Рафинерите работят на непълен капацитет почти в цял свят. - Защо? Ами защото никой не иска да поема риска да купува скъп нефт, който ще се реализира след 3 месеца и може цената да бъде съвсем различна. Повечето рафинери купуват нефт днес и го получават след 3 месеца. След 3 месеца цената може да бъде съвсем различна. И никой не поема риска да пълни складовете, за да може да продава на загуба. Ако, представете си, падне цената на горивото с 200 или с 300 долара на тон, за какви загуби говорим в една голяма рафинерия. Никой не поема този риск. Даже имаме примери дори в България. Компании така доста трудно се справиха с рязкото покачване и рязкото спадане на цените. Така че в момента никой не желае да купува скъпо."

Ако конфликтите в Украйна и в Близкия изток бъдат решени веднага, може би в рамките на месец ще имаме някакви по-нормални цени, допълни Хаджидимитров.

Има една положителна новина от последната седмица. Това, че е намаляло потреблението в Китай с 9% за последната година на бензин, обясни експертът. Но това не оказа достатъчно влияние за по-сериозно намаляване на цените.

В България в момента разликите в цените не са повече от 6-7 цента за литър между различните компании.

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