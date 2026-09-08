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Обявяват резултатите от оценяването на учениците - PISA 2025

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Днес ще бъдат обявени резултатите от последното изследване на Програмата за международно оценяване на учениците PISA 2025, в което участва и България.

Данните и основните изводи в тях ще бъдат представени в Министерството на образованието и науката. PISA оценява способностите на 15-годишните ученици да прилагат знанията и уменията си в реални ситуации в три ключови области: природни науки, четене и математика. Като водеща е природонаучната грамотност. В международното изследване участват ученици от 91 държави.

#PISA 2025 #проучване #резултати

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