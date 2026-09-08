ЕК проверява Естония за провалени доставки на оръжие за Украйна

Европейската комисия започва проверка на провалена сделка, с която трябвало да бъдат доставени боеприпаси на Украйна.

През 2024-та година естонският "Център за отбранителни инвестиции" сключва договор с основана в Италия компания с индийски собственик.

Чрез Европейския механизъм за подкрепа на мира, Естония плаща авансово 70 милиона евро. Първата доставка е трябвало да стане още през ноември същата година, но започнали забавяния. Година по-късно Естония прекратява договора и обвинява компанията-продавач в некомпетеност.

По-късно става ясно, че продавачите дори са взели снимки от интернет и видеоигри, за да оформят офертата си. Засега остава неясно как тази фирма е спечелила обществената поръчка.