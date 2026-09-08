БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Няма да бъде обжалвана мярката на 17-годишно момче,...
Чете се за: 01:12 мин.
Любо Ганев: У дома и стените помагат, публиката ще бъде...
Чете се за: 06:55 мин.
Гл. комисар Александър Джартов: Около 25% по-малко са...
Чете се за: 09:32 мин.

ЗАПАЗЕНИ

В развитие

ЖЕСТОКО УБИЙСТВО В ПЛОВДИВ

Решават дали да гледат отново мярката на момче от втората група, обвинени за убийството на Младежкия хълм

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:05 мин.
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Слушай новината

Още едно момче от втората група задържани за убийството на Младежкия хълм, иска да бъде освободено от ареста. Днес Окръжният съд в Пловдив трябва да реши - дали да възстанови срока за обжалване на мярката му за неотклонение.

На предишното заседание, на което Апелативният съд остави в ареста 15-годишния младеж, също обвинен за тежкото престъпление стана ясно, че другите адвокати са изпуснали срока за обжалване на задържането под стража на 17-годишния. Сега съдът трябва да прецени - дали ще допусне жалбата му да бъде разгледана на втора инстанция от Апелативния съд в Пловдив. Според прокуратурата, събраните видеозаписи, свидетелски показания и експертизи сочат, че и последните трима задържани са участвали в побоя над Георги Кузев.

#убийство на Младежкия хълм #искане за гледане на мярка #17-годишен младеж #втора група

Водещи новини

Няма да бъде обжалвана мярката на 17-годишно момче, обвинено за убийството на Младежкия хълм
Няма да бъде обжалвана мярката на 17-годишно момче, обвинено за...
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Урсула фон дер Лайен и Антонио Коща: Кадрите от погребението на Ратко Младич в Белград бяха шокиращи Урсула фон дер Лайен и Антонио Коща: Кадрите от погребението на Ратко Младич в Белград бяха шокиращи
Чете се за: 02:15 мин.
По света
Скандал в Естония: Проверяват фирма, получила 70 млн. евро за доставки на оръжие за Украйна Скандал в Естония: Проверяват фирма, получила 70 млн. евро за доставки на оръжие за Украйна
Чете се за: 03:15 мин.
По света
Италия преживя най-горещото си лято от 1950 г. насам (СНИМКИ) Италия преживя най-горещото си лято от 1950 г. насам (СНИМКИ)
Чете се за: 02:27 мин.
По света
Гл. комисар Александър Джартов: Около 25% по-малко са пожарите през...
Чете се за: 09:32 мин.
У нас
Цени от над 1,90 евро за дизел през следващата седмица прогнозират...
Чете се за: 03:35 мин.
У нас
ЕК проверява Естония за провалени доставки на оръжие за Украйна
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Малка Богородица е! Честваме Рождението на Божията майка
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ