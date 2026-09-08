Решават дали да гледат отново мярката на момче от втората група, обвинени за убийството на Младежкия хълм
Още едно момче от втората група задържани за убийството на Младежкия хълм, иска да бъде освободено от ареста. Днес Окръжният съд в Пловдив трябва да реши - дали да възстанови срока за обжалване на мярката му за неотклонение.
На предишното заседание, на което Апелативният съд остави в ареста 15-годишния младеж, също обвинен за тежкото престъпление стана ясно, че другите адвокати са изпуснали срока за обжалване на задържането под стража на 17-годишния. Сега съдът трябва да прецени - дали ще допусне жалбата му да бъде разгледана на втора инстанция от Апелативния съд в Пловдив. Според прокуратурата, събраните видеозаписи, свидетелски показания и експертизи сочат, че и последните трима задържани са участвали в побоя над Георги Кузев.