Слънчево ще бъде през следващите дни, от четвъртък започват валежи

Предимно слънчево, със следобедни превалявания и температури около 30°, а в петък и над 30° – ще бъде времето през следващите дни. Преди това обаче, утре в сутрешните часове ще бъде хладно.

Минималните температури ще бъдат между 11° и 15°, в София около 12°, малко по-високи на морския бряг между 17°–18°, а максималните ще са между 27° и 32°, в София – около 29°. През деня ще бъде предимно слънчево. С повече облаци в часовете преди обяд на места над източните райони, а след обяд над северните. Вятърът ще е слаб до умерен от изток-североизток, в Североизточна България – от изток-югоизток.

Слънчево ще бъде и на морския бряг с умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат от 24° до 26°.

Температурата на морската вода е 24°–25°, а вълнението на морето ще бъде 2–3 бала с височина на вълните до около метър.

В планините ще бъде слънчево, по високите части със слаб до умерен северозападен вятър.

Максималните температури в планинските ни курорти ще бъдат от 19° на Алеко до 23° в Боровец и Пампорово. В Смолян и Банско около 25°–26°.

Облачно и дъждовно, а на места и с гръмотевични бури, ще бъде над части от Северна и Западна Европа. Валежи ще има и над части от Франция, Германия и Северозападна Полша. Предимно слънчево ще бъде в Централна и Източна Европа, на Апенините и Пиринеите, както и на Балканския полуостров, където в сутрешните часове на места в низините ще има ниска слоеста облачност, а слаби валежи ще има в следобедните часове, главно по Адриатическото крайбрежие.

И у нас през следващите дни ще преобладава слънчево време, с изолирани следобедни превалявания.

В четвъртък ще има по-значителна облачност и на отделни места в западните райони ще превали, ще прегърми, но затоплянето ще продължи. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток.

Температурите бавно ще се повишават и максималните в петък на места ще достигат 34°–35°.